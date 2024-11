Nuria Roca vuelve a sonreír en 'El Hormiguero' con la camisa de seda italiana que eleva el ánimo y cualquier look

Anoche en la tertulia semanal de 'El Hormiguero'Nuria Roca volvió a sonreír y a deleitarnos con los looks a todo color que tanto nos gustan de ella. Después de una semana difícil por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, la periodista está recuperando el ánimo, y eso se notó no solo en su participación activa en el debate junto a Tamara Falcó y otros colaboradores, sino también en su elección de estilismo. Si bien la semana anterior optó por un riguroso negro, esta vez Nuria apostó por ese estilo ecléctico que tanto caracteriza su personalidad y que encanta a su audiencia, demostrando cómo la moda puede ser también una forma de expresión y superación.

Con su característico sentido del estilo, Nuria escogió un look lleno de color y originalidad que no pasó desapercibido. Su presencia en el plató fue una declaración de energía renovada, de optimismo y de esa actitud positiva que tanto conecta con el público. Verla volver a su paleta de colores vivos y a sus combinaciones arriesgadas no solo fue refrescante, sino también inspirador, un recordatorio de cómo la moda puede ser una aliada poderosa para transmitir emociones y recuperar el ánimo.

Camisa akemi en seda sandwashed, de Momoní (359 euros)

Camisa akemi en seda sandwashed Momoní

El look de Nuria fue un despliegue de estilo cuidadosamente escogido para transmitir optimismo y sofisticación. La pieza clave en su outfit fue sin duda la camisa akemi de Momoní, confeccionada en seda sandwashed en un vibrante tono mostaza. Este tipo de seda, tratada para lograr una textura suave y aterciopelada, aporta un toque de lujo relajado que eleva cualquier conjunto, permitiendo que la prenda fluya y se adapte con naturalidad al movimiento. El tono mostaza, además de ser ideal para el otoño, es un color que emana calidez y energía, dos características que Nuria logra transmitir con naturalidad en sus apariciones.

Pantalones aoki en denim lavado, de Momoní (349 euros)

Pantalones aoki en denim lavado Momoní

Para equilibrar el protagonismo de la camisa, Nuria optó por los pantalones aoki también de Momoní, una pieza en denim con efecto laminado en azul y dorado que añade un toque de vanguardia sin perder elegancia. Este tipo de acabado laminado es una apuesta arriesgada, pero en el caso de Nuria, complementa a la perfección el estilo desenfadado y moderno que tanto le gusta mostrar. El talle alto y el corte amplio de los pantalones los convierten en una prenda de lo más favorecedora. El toque final lo pusieron unos zapatos de tacón sensato de Balenciaga en tono crema, con un el logotipo en dorado de la maison en la punta, que aportaron ese aire de sofisticación sin restarle protagonismo al resto del conjunto.

Nuria Roca, con su elección de prendas, nos recuerda que la moda es una herramienta para expresar quiénes somos y cómo nos sentimos. Este look, lleno de contrastes y armonía al mismo tiempo, es un ejemplo de cómo las prendas correctas pueden elevar el ánimo y crear un mensaje visual que conecta de inmediato con el público. La elección de una camisa de seda de color vibrante, un pantalón laminado de corte amplio y unos zapatos de diseño sutil, pero elegante, muestra cómo es posible encontrar un equilibrio entre estilo, comodidad y tendencia sin renunciar a la autenticidad.