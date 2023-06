De Beyoncé a Sebastián Yatra, los famosos que no se han querido perder el desfile de la primera colección de Pharrell Williams para Louis Vuitton

El mundo de la moda mira a París tomando el testigo de la feria internacional Pitti Uomo de Florencia y de la Semana de la Moda Masculina de Milán, ha arrancado una nueva edición de París Fashion Week Menswear con todas las miradas puestas en Pharrell Williams debutando al frente de la dirección creativa de las colecciones masculinas de Louis Vuitton. Y han sido muchas celebrities las que no se han querido perder este acontecimiento en el Pont Neuf de París. Pharrell Williams en su debut como director creativo de la línea masculina de Louis VuittonPrimavera / Verano 2024, en un desfile que demostró una vez más que los escarceos del músico con la moda tenían un fundamento sólido. De Sebastián Yatra, a Maluma, Rihanna o Beyoncé, nadie se ha querido perder este momento histórico para el mundo de la moda con un total de 2.000 invitados en un desfile que ha paralizado la ciudad del amor, en una presentación que podría haber organizado la mismísima 'Emily en París' con su agencia de márketing.

Una colección donde han predominado dos tipos de estampados, en damero o en camuflaje generado por ordenador, tanto en pantalones, chaquetas o camisas, ya sea para formar conjuntos completos o para poner el toque final a un conjunto liso. Tampoco faltaron algunos conjuntos en estilo hip hop, con chándales en tonos brillantes y dorados, en los que no faltaba el logotivo LV. Unos looks con los que seguro veremos pronto a Maluma, ya que casan mucho con su estilo. Desde pantalones cortos a faldas, o botas de media caña y sandalias, siempre con suelas bastas. Y no podían faltar los icónicos bolsos y maletines que fueron el origen de la casa en el siglo XIX. El Pont-Neuf (finalizado en 1607) es el puente más antiguo de París, un hito histórico y un icono ubicado en el corazón de París, ciudad a la que Pharrell Williams ha querido rendir homenaje con un histórico desfile al aire libre. El puente, totalmente recubierto de Damier dorado, era un guiño al sol, el punto focal de la colección, además de una metáfora de unión entre la Virginia natal de Pharrell y París.

Sebastián Yatra en el desfile de Louis Vuitton. Cedida por la marca.

Rihanna en el desfile de Louis Vuitton. Cedida por la marca

Maluma en el desfile de Louis Vuitton. Cedido por la firma.

Beyoncé ha lucido un conjunto pijamero a tono personalizados y un sostén en jacquard en amarillo, mientras que Rihanna ha apostado por un mono que tanto le gustan y un sujetador personalizado. Actuaciones musicales multiculturales acompañaron todo el espectáculo: primero, una actuación del coro parisino Voices of Fire, con una orquesta dirigida por el pianista Lang Lang, amenizaron el desfile; al final, tuvo lugar un espectáculo sorpresa de la mano del rapero Jay Z acompañado de Pharrell Williams.