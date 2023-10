Las botas cowboy vuelven a la carga y estos son los modelos que mejor combinan con vestidos

Desde que vimos quePaula Echevarría no prescindía de ellas, sentimos un pequeño alivio pero, cuando comprobamos que, una temporada más, las botas cowboy están llenando las webs de nuestras tiendas preferidas, y coronando el streetstyle de las mejores ciudades, ya respiramos tranquilas. Y es que, aunque es inevitable que las botas biker(unidas a la tendencia de las chupas de cuero) son, junto con las bailarinas, los calzados que están arrasando esta temporada y los claros favoritos de las chicas que mejor visten, las botas cowboy siguen manteniendo un nicho de mercado muy activo y son perfectas para aportar a todos los estilismos un toque tan rústico como trendy y casual. Estas botas son perfectas para combinar con vestidos con un toque boho, ya sean cortitos, de largo midi o hasta los pies, y conseguir un look más relajado pero que respira tendencia por los cuatro costados. También son ideales para combinar con unas bermudas, cortitas o más largas, de las que disimulan rodilla, y un chalequito sastre, para crear un estilismo en tendencia con el que convertirte en toda una fashion victim.

Además, son perfectas para llevar a la oficina con unos jeans y una blazer y lograr un look ideal que podremos rematar con un cinturón de ante. Podríamos pasarnos infinidad de líneas escribiendo las decenas de combinaciones con las que puedes llevar las botas cowboy para crear los estilismos más especiales del otoño pero, para resumir e ir al grano, solo vamos a decirte que, independientemente de cuál sea tu estilo, no puedes quedarte sin unas de estas botas para completar los mejores estilismos de la temporada. Se trata de opciones atemporales, muy cómodas y planitas, que combinan con todo y que, para nuestro alivio y visto lo visto, no tienen pensado pasar de moda. Hemos escogido cinco modelos de los más especiales de estas botas cowboy para que este otoño encuentres el par que mejor se ajuste a tu estilo y puedas dar un respiro a tus botas biker.

Bota cowboy serraje, de Zara (89,95€)

Bota piel cowboy, de Mango (71,99€)

Bota piel cowboy estrellas, de Zara (119,95€)

Botas cowboy hasta la rodilla, de H&M (64,99€)

Gan by Ulanka Joana, de Ulanka (55,99€)

Nosotras ya nos hemos hecho con nuestro par favorito de esta selección y si todavía no tienes el tuyo te entendemos porque son todas tan ideales que cuesta mucho decidirnos por unas solas. Sin embargo, sea cual sea tu estilo, recuerda que no puedes quedarte sin ellas para crear tus mejores estilismos del otoño, combinarlas con todas las prendas que se te ocurran y hacer que respiren un aire tan trendy como boho.