La camiseta más española de Aitana con la que ha revolucionado las redes sociales en su fin de gira

Aitana ha revolucionado las redes sociales en su fin de gira en Uruguay con una camiseta de lo más española antes del concierto. 'I am the spanish dream', reza la camiseta de la cantante catalana antes de volver a España para pasar las vacaciones con su familia como explicó el otro día en un directo con Ibai Llanos. "Me iba a ir a Maldivas, me parecía algo divertido, pero es un destino más de pareja y pensé que qué iba a hacer allí yo ahora mismo. Nada" dijo. Explicó entonces la exconcursante de Operación Triunfo que ahora se había replanteado estos días. "Me vuelvo solo para Nochebuena con mi familia, pero luego me voy a volver a ir en Nochevieja con mis amigos por Latinoamérica". Todo ello, después de su último concierto en Uruguay donde ha vuelto a vestir de Fendi como en todo el 'Alpha Tour' con una camiseta blanca, falda de piel y sus maxi botas con aperturas.

Una gira en la que Aitana ha vestido en cada concierto con diferentes looks de Fendi, tanto en Colombia donde volvió a repetir falda de tablas, sus botas más altas y un top con transparencias dejando a un lado la camisa blanca que lució en México, y ahora nos ha dejado este uniforme de concierto en Argentina con un mini vestido de cuero de 3.900 euros que ha combinado con un top azul y sus maxi botas de todos los shows y en Uruguay repitiendo para cerrar. Pero nosotras nos quedamos con esta camiseta de lo más española de Aitana, que aunque no hemos parado de buscar, de momento no hemos encontrado donde copiarla.

Aitana con camiseta española. @aitanax

Un sueño español que también vivió anoche Sebastián Yatra con su último concierto en Madrid para despedir el año en España.