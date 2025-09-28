Tamara Falcó e Isabelle Junot triunfan en Italia con los imprescindibles de entretiempo más elegantes y chics

Tamara Falcó e Isabelle Junot están disfrutando del último fin de semana de septiembre en Modena, Italia. Rincones históricos, gastronomía deleitable y una serie de estilismos que nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha perdido de vista ni un minuto. Quienes hemos seguido sus pasos en la moda, ambas se coordinan en cuanto al estilismo consiguiendo un resultado sofisticado, chic y acorde con las tendencias del momento. Y esta vez no ha sido menos.

A lo largo de todo el verano, tanto Tamara Falcó como Isabelle Junot han mostrado en las redes sociales sus distintos viajes, donde las editoras de moda hemos estado atentas a cada uno de los detalles. Ahora, instalados en el otoño de 2025, ambas han seguido compartiendo con nosotros las prendas de vestir, accesorios o calzados de entretiempo que se han metido en sus maletas de viaje y con los que han conseguido cautivarnos para escribir este artículo.

Tamara Falcó con el vestido negro infalible

En los primeros días de esta escapada express, Tamara Falcó nos mostró un look de oficina en negro conformado de chaleco y pantalones rectos. Ahora, ha seguido con la misma tonalidad, pero con un vestido midi que siempre es funcional y útil de tener en el fondo de armario. Un diseño básico y atemporal de manga corta y nudo lateral que ha combinado con sandalias planas con hebilla en marrón. Aunque se trate de un atuendo al que socorremos durante los meses de calor, también es una pieza de entretiempo perfecta para realizar la técnica del layering y hacer match con jerséis de punto, americanas o camisas.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Italia. Instagram @tamara_falco

En el álbum de fotografías que ha compartido la marquesa de Griñón en Instagram nos ha mostrado cómo han disfrutado de una deliciosa e íntima cena, donde hemos descubierto también el estilismo de Isabelle Junot. Ya adelantamos con que se trata de un aire más bohemio, chic y romántico.

Tamara Falcó e Isabell Junot en Italia. Instagram @tamara_falco

Camisa de cuadros + falda bohemia: el look de Isabelle Junot en Italia

Por su parte, Isabelle Junot ha pasado del minivestido en negro más parisino a una combinación fetiche: camisa con falda bohemia. Siguiendo con su fiel estilo relajado, ha confiado en una camisa de cuadros en celeste de mangas abullonadas junto con una falda en blanco liviana que sienta fenomenal con las bailarinas mesh en negro. Junto con ello, le ha dado un contraste de color con un bolso trenzado de hombros en chocolate y, de la misma manera que su cuñada, ha optado por la naturalidad de su corte de pelo bob. Una propuesta que nos ha acompañado en los últimos meses y que es idónea para sacar partido este octubre.

Tamara Falcó e Isabelle Junot siguen disfrutando de su viaje a Italia junto con sus respectivas parejas, Íñigo Onieva y Álvaro Falcó. Y nosotras seguiremos atentas para descubrir sus siguientes imprescindibles.