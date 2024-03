Tomás Páramo saca a hombros a su amigo Roca Rey en Valencia

La tarde de Roca Rey fue de órdago este domingo, 17 de marzo, en Valencia. Estuvo rotundo el peruano, que cortó las dos orejas de un toro excepcional de Jandilla y salió a hombros. Justo esa salida a hombros tuvo un testigo de excepción, su amigo, el influencer Tomás Páramo. Páramo, con una legión de seguidores en Instagram, es además aficionado a la tauromaquia.

El influencer no oculta su pasión por la Tauromaquia. De hecho es frecuente verle en la plaza de toros de Las Ventas siempre que se celebra alguna corrida a las que muchas veces acude acompañado de su amiga Victoria Federica. La hija de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar es una gran aficionada también, además de habérsela relacionado con algunos toreros como Gonzalo Caballero y Roca Rey.

Alejado del foco mediático un tiempo

El perfil social de Tomás Páramo ha cambiado radicalmente en los últimos meses. El influencer rompía hace un tiempo con todas las campañas y mensajes publicitarios con los que no se sintiera identificado y lo hacía por salud mental. El marido de María García de Jaime se mostraba cercano a sus seguidores y confesaba que "el pasado mes de julio empecé a encontrarme muy mal. Sentía un vacío súper profundo y constantemente me preguntaba si realmente me hacía feliz la vida que me rodeaba. Llegó el mes de agosto y, estando en Tarifa, empecé a sentir una tristeza como hacía tiempo que no sentía", comentaba entonces. En este duro testimonio, Páramo ha reconocido que, "nada le llenaba" y volvió a experimentar "sensaciones que creía haber curado ya": "El fantasma de la depresión llamaba de nuevo a la puerta y la idea me rompió aún más por dentro". "En septiembre volví a la medicación. Medicarse (bajo prescripción médica) no es ningún problema", ha reconocido.