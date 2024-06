Cinturón de cuerda: así es el complemento estrella de las mujeres más elegantes y con mejor armario

Los cinturones han dado mucho de qué hablar y lo seguirán haciendo este verano. Normalmente, las tendencias de primavera-verano se enfocan en las prendas de vestir, como en los vestidos o faldas. No obstante, esta vez, los accesorios han tomado el relevo y están siendo los mayores protagonistas de esta temporada. Recordemos las pinzas de flores, los pendientes de cereza o los capazos que nunca pasan de moda. Sin embargo, los cinturones han evolucionado de una manera sorprendente y se han convertido en el complemento súper necesario para cualquier editora de moda. Empezamos el año enamorándonos de los cinturones boho (al más puro estilo 2000) que combinamos con vaqueros largos o ahora con vestidos bohemios y botas cowboy. Bien es cierto que los seguimos utilizando a día de hoy, pero ahora han entrado en juego los cinturones de cuerda que son capaces de favorecer cualquier look. Nos estamos refiriendo a los cinturones cilíndricos o delgados que se visten rodeando nuestra cintura y haciendo un nudo para sostenerlo. Son básicos, fáciles de utilizar y sencillos de complementar en los estilismos. Una de las fórmulas que más hemos visto en las últimas semanas ha sido combinarlo con una blazer para conseguir una estética súper elegante y sofisticada. No obstante, ahora se están empezando a ver en vestidos de todos los cortes y estilos. Eso sí, son aptos para también llevarlos con bermudas, faldas o pantalones de lino.

Marcas de lujo como Cos o Gucci ya predijeron esta tendencia que se está haciendo tan viral en estos momentos. Estamos hablando de un complemento que triunfó en los desfiles de la Semana de la Moda de otoño-invierno 2023/2024 y que ahora no puede faltar en el armario de ninguna mujer. El modelo más socorrido es el cinturón de cuerda más básico sin nada de decorativos, pues es una alternativa más que adecuada para sumarte a esta nueva moda si todavía no estás familiarizada con ella. Asimismo, las influencers y celebridades han dado un paso más allá y se han hecho con el famoso cinturón de cuerda con hebilla maxi de Zara. No cabe duda de que si te gusta sorprender con tus looks a través de los accesorios llamativos, este es el tuyo. Y si ya eres de las más atrevidas y arriesgadas, también tenemos la opción de hacernos con los cinturones de cuerda decorados con abalorios, como con flores. Este detalle hará de tu estilismo un toque más extravagante y personal, así como original.

Combinado con faldas globo y botas altas

Combinado con top de estampado animal y pantalones de lino

Cinturón de cuerda básico, de Zara (20 euros)

Cinturón con hebilla, de Zara (23 euros)

Cinturón de cuerda con detalle flor, de Zara (20 euros)

Las influencers, celebridades y editoras de moda ya llevan el cinturón de cuerda de la temporada primavera-verano 2024. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que será el complemento estrella de los próximos meses para convertirte en la más moderna de tu grupo de amigas.