María Pombo se va al cumpleaños de Laura Matamoros con el vestido con cinturón que más vamos a llevar este verano

María Pombo se ha ido al 31 cumpleaños de Laura Matamoros con el vestido más en tendencia que nosotras vamos a llevar la próxima temporada. Hemos perdido la cuenta de cuántas veces hemos visto los famosos mini vestidos con cinturón en los armarios de las influencers. Hasta Rocío Osorno ha viralizado el vestido beige con falda de volantes y cinturón que está a punto de agotarse en Zara. Pues bien, todas las editoras de moda sabemos que María Pombo es una fan del little black dress (o mini vestido negro), porque gracias a su diseño sencillo podemos sacarle partido utilizándolo de distintas maneras. Esta vez, María Pombo se ha decantado por conjuntarlo con la clásica chaqueta biker que ya hemos visto en anteriores looks y sus botas polainas más confiadas de Zara, también. No cabe duda de que estamos hablando de un estilismo que nos puede servir para una noche de fiesta con nuestras amigas o para los próximos festivales de este verano. Si todavía no tienes el vestido con cinturón más trendy, nosotras hemos encontrado la solución definitiva para que puedas conseguirlo y adaptarlo a tu gusto. Y es que en Mango puedes hacerte tanto con un mini vestido negro de escote asimétrico súper rebajado como con un cinturón marrón ancho. De esta manera, puedes cambiar de altura el complemento más demandado de la temporada.

Mañana, Laura Matamoros cumple oficialmente 31 años, pero ha aprovechado este sábado para celebrarlo con su grupo de amigos, en los que también hemos podido ver a Lucía Pombo y María Fernández-Rubíes. La hermana mayor de las Pombo ha lucido camisa bohemia en blanco combinada con pantalones campana, mientras que la mejor amiga de María Pombo ha optado por vestido con transparencias y botas rompedoras. Pero, no nos podíamos olvidar de la anfitriona, que ha brillado con un total look en negro conformado por top de tirantes con broche de flor y pantalones rectos.

Mini vestido en negro, de Mango (rebajado a 10 euros)

Cinturón ancho, de Mango (16 euros)

Botas polainas, de Zara (60 euros)

En definitiva, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que esta celebración ha destacado por la multitud de lookazos por parte de las influencers españolas.