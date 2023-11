¿Cómo combinar un jersey rojo? Así lo hacen las chicas que más saben de moda en Instagram

¿Aún no sabes qué prendas son tendencia este otoño e invierno? Seguramente ya estás al tanto de ellas gracias a los looks que nuestras influencers favoritas llevan y nos muestran en su día a día pero, si no te has percatado, te podemos hacer un resumen de aquellas que serán un imprescindible en nuestro armario esta temporada. Sin ir más lejos, este otoño e invierno el dicho más conocido dentro del mundo de la moda de ‘más es menos’ cobra más sentido que nunca, y las influencers portuguesas nos lo confirman. Todas ellas tienen un estilo de lo más original, diferente y ecléctico, pues combinan distintos estampados, colores y texturas, pues ven la moda como un juego. En este sentido, todas las amantes de la moda estamos de acuerdo en que el color que más abunda en sus looks es el color rojo. Sí, este parece ser el color de la temporada y lo podremos ver en todo tipo de prendas, desde en jerséis de lana hasta pantalones, sin olvidarnos de la bailarinas rojas, el calzado más icónico del momento y el que más usan las influencers del país vecino. Sin embargo, si tenemos que escoger entre todas las prendas en esta tonalidad que sea la más usada en nuestro día a día, sin duda, nos decantamos por el jersey. Como era de esperar, en tiendas encontramos un sinfín de jerséis en esta tonalidad con las que podremos crear diferentes looks.

¿Cómo combinar un jersey rojo? Esta aprenda admite gran variedad de looks, y es que se trata de una prenda muy versátil, sencilla y que favorece mucho, por lo que podremos llevarla tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. Para ir a la oficina, podríamos combinar un jersey rojo de cuello vuelto en tejido de lana junto con unos jeans oscuros de corte recto, una chaqueta oversize y unas bailarinas en el mismo color o, si el dress code lo permite, en color plateado. De esta manera, iremos muy en tendencia a trabajar pero con un toque elegante y sofisticado. Sin embargo, para ocasiones más especiales, el jersey con los hombros descubiertos, pues es sexy, sencillo y muy favorecedor. Combina este tipo de jerséis con los hombro descubiertos en color rojo junto con unos pantalones de tiro alto de pinza, unas botas altas de cuero y, como toque final, unos maxi pendientes dorado. Sin más, te enseñamos los distintos jerséis rojos que hay en tiendas entre los que podremos escoger.

Jersey de lana con cuello, de H&M (69,99 euros)

Jersey lana con cuello H&M

Jersey 'off the shoulder', de H&M (25,99 euros)

Jersey off the shoulder H&M

Jersey 100& cashmere, de Zara (99,95 euros)

Jersey 100% cashmere Zara

Jersey básico punto cuello subido, de Zara (22,95 euros)

Jersey básico punto Zara

Esos son algunos de los jerséis rojos que están en tiendas y con los que podemos crear un sinfín de looks en tendencia.