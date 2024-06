Como experta en bodas, estas son las sandalias de Zara y Mango con las que aguantarás hasta la madrugada

Puede que, empezado junio y en plena temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones, ya tengas pensado el look de invitada perfecta que vas a llevar en esa ocasión tan especial. Seguramente ya tengas el vestido de corte midi, al igual que sabrás ya qué joyas y qué bolso llevarás. Si aún no sabes, no te preocupes, nuestras influencers favoritas nos están dejando sus propuestas de looks de invitada con la que ser el centro de todas las miradas (sin menospreciar a la novia, claro está). Por ejemplo, las invitadas ideales de la boda de Melissa Villarreal en el norte de España fueron completamente acorde a la ocasión, al igual que las influencers, entre ellas, María García de Jaime, en la boda de Lucía Páramo, un vestido de corte midi en color marfil con estampado floral y de pavos reales en tono rosado. En este sentido, podemos encontrar un sinfín de vestidos tanto low cost como de marcas hechas en España. Sin embargo, no podemos obviar que el calzado es esencial a la hora de escoger un look, pero, aún más, para una boda o una ocasión especial. Por ello, hemos hecho una selección perfecta de las sandalias de Zara y Mango con las que ser la invitada perfecta y, por su tacón sensato, aguantar toda la noche.

Desde las clásicas sandalias de tiras en color nude hasta las más llamativas en color rojo, el color de la temporada, en tiendas podemos encontrar una gran variedad de sandalias entre las que escoger dependiendo del look de invitada perfecta que llevemos. Por ejemplo, si nuestro vestido tiene estampado y en colores muy llamativos, lo ideal es que optemos por unas sandalias de tiras en un color neutro, como el nude, el color dorado o plateado, ya que lo que queremos es que el vestido sea el claro protagonista del look. Sin embargo, si nuestro vestido es de un color y de estilo sencillo y minimalista, podríamos arriesgar y escoger una sandalia en un color como el rosa fucsia, rojo o aquellas sandalias de tacón con pedrería, pues así conseguiremos equilibrar el look y que este se vea mucho más elegante y sofisticado. Sin más que añadir, te enseñamos un total de seis sandalias de tacón tanto de Zara como de Mango en distintas tonalidades para que puedas escoger la que vaya más acorde al look de invitada que tengas pensado para tus próximas bodas, bautizos y comuniones.

Sandalias tiras brillos, de Mango (49,99 euros)

Sandalias tiras brillos Mango

Sandalias strass tiras, de Mango (49,99 euros)

Sandalias strass tiras Mango

Sandalia tacón tiras, de Zara (39,95 euros)

Sandalia tacón tiras Zara

Sandalia metalizada tacón pulsera, de Zara (29,95 euros)

Sandalia metalizada tacón Zara

Sandalia tacón satinada pulsera, de Zara (29,95 euros)

Sandalia tacón satinada Zara

Sandalia tacón piel tira tubular, de Zara (49,95 euros)