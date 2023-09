Vicky Martín Berrocal, a corazón abierto: este es el requisito que busca en un nuevo novio

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a abrirse en el último episodio de su podcast "A solas con", en el que ha entrevistado a Esther Cañadas. A lo largo de su conversación, la diseñadora de moda y la modelo han hablado de diferentes temas de conversación, pero sobre todo del amor. Durante el coloquio, han desvelado algunas anécdotas que han vivido a lo largo de sus relaciones e incluso la madre de Alba Díaz, que lleva más de año y medio soltera, ha confesado cuáles son los requisitos que tiene que tener un hombre para convertirse en su nuevo novio.

Según Vicky Martín Berrocal, "pasó una increíble" con un hombre. "Un señor se enamoró de mí una cosa loca", ha revelado la diseñadora de moda. Tanto es así, que en una ocasión, durante la inauguración de una tienda de muebles de su madre, había "una banda entera de música" y estaba "todo lleno de rosas, que no se cabía". Pero este amor duró muy poco y se dio cuenta en seguida que ese hombre no era para ella. a pesar del gesto tan bonito que tuvo con ella en ese momento.

Esther Cañadas, por su parte, relató que una de las parejas que tuvo cogió un avión desde Nueva York para solo cenar con ella y que incluso le llenó la habitación con su perfume favorito, una fragancia muy difícil de encontrar y que utiliza desde los 14 años.

Después de estas historias tan románticas, Vicky Martín Berrocal está convencida de que "ya no hay hombres así, yo lo pienso todo el rato". Aunque lleva soltera año y medio, está muy segura de "es muy “difícil encontrar hombres que te dan la mano". La diseñadora de moda tiene muy claro lo que busca en el hombre y el único requisito que tiene que tener para ser su nuevo novio. "Yo quiero un compañero, un hombre con todas las letras, en mayúsculas, un tío que no tenga miedo, que se vista por los pies. Que no le tenga miedo al compromiso, que sea honesto, leal, legal… ¿Sigo?", declaraba a Esther Cañadas.