¿Cuándo empiezan las rebajas? Adelántate y ficha las cinco prendas 'top' de Mango

Las rebajas de verano de Mango suelen comenzar a finales de junio, justo cuando comienza el verano oficialmente. Este 2024, se espera que las rebajas inicien el 25 de junio y se prolonguen hasta mediados de agosto. Momento perfecto para encontrar grandes descuentos en prendas que podrás lucir durante el verano y también para hacerte con piezas clave para el próximo otoño. Así que nuestro consejo personal es que aproveches estos días para explorar todas las opciones y encontrar esas joyas escondidas que complementarán tu armario.

El verano es una época esperada por muchos, no solo por las vacaciones y el buen tiempo, sino también porque es el momento en que comienzan las esperadas rebajas. Estas son una excelente oportunidad para renovar el armario sin que nuestro bolsillo sufra demasiado. Grandes marcas, como Mango, ya tienen todo prácticamente listo para que aprovechemos sus descuentos. Pero como buenas fashionistas no hemos podido evitar echar un ojo a las últimas novedades de la cadena de moda barcelonesa, y para disgusto de nuestra cartera, nos hemos enamorado de 5 prendas que estamos seguras tú también amarás, y, no es por nada, pero todas ellas son perfectas para que las estrenes en este primer fin de semana veraniego.

Vestido con detalles bordados (79,99 euros)

Vestido detalles bordados Mango

La primera pieza que ha robado nuestro corazón ha sido este vestido con detalles bordados. En un precioso color blanco roto, está confeccionado en una mezcla de lyocell que lo hace muy fresco y cómodo. Su diseño evasé y largo, junto con el escote de pico y los tirantes finos, lo convierten en una opción ideal para los días calurosos. Además, los detalles bordados le aportan un toque de coquette con el que seguimos obsesionadas.

Falda vaquera con abertura (35,99 euros)

Falda vaquera abertura Mango

Otra prenda que nos ha llamado la atención ha sido la falda vaquera con abertura. Esta falda de color azul denim medio está hecha de algodón estilo tejano vaquero, lo que le da una apariencia clásica y versátil. Con un tiro medio y corte midi, se adapta perfectamente a cualquier tipo de cuerpo. La abertura posterior en el bajo añade un toque moderno y femenino que realza cualquier look.

Top de punto crochet (19,99 euros)

Top punto crochet Mango

Para quienes buscan una prenda ligera y chic, este top de punto crochet, es una elección perfecta, lo admitimos ha sido amor a primera vista. Este top, confeccionado en un tejido de punto fino con un diseño entallado y un cuello halter, es ideal para los largos días de verano, además los tirantes finos y el cierre de lazo en la parte posterior le dan un aire romántico y bohemio. La versatilidad de este top lo convierte en una prenda imprescindible que puedes combinar tanto con faldas como con pantalones para un look casual o elegante.

Vestido estampado bajo asimétrico Mango

Vestido estampado con bajo asimétrico (69,99 euros)

Seguimos con flechazos a primera vista, no importa el tipo de plan que tengas este finde estamos seguras de que este vestido será una apuesta 10. Esta joyita, fruto de la colaboración entre Mango y la marca turca Siedrés, destaca por su color rosa y su tejido fluido de origen italiano. El diseño asimétrico, combinado con un estampado de flores y un escote de pico, lo hacen ideal para tanto para días como noches de verano.

Bermudas rectas de tiro alto (35,99 euros)

Bermudas rectas tiro alto Mango

Por último, hemos encontrado las bermudas rectas de tiro alto, perfectas para llevar de lunes a domingo. En color negro, estas bermudas presentan un diseño recto y tiro alto, lo que las hace ideales tanto para un look casual como para un outfit de oficina. Con trabillas y dos bolsillos laterales, son súper prácticas y cómodas.

Si has llegado hasta aquí es que te hemos cautivado con una o varias de nuestras selecciones y es que al principio del artículo te lo decíamos, estas últimas novedades de Mango te iban a robar el corazón.