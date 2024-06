Ayuso no se ha esperado a las rebajas 2024 para comprarse este vestido estampado con cut out de Mango

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer, ayer era con el vestido rojo de Zara para celebrar con el Madrid de baloncesto, y este viernes lo ha hecho con un vestido de estreno de Mango. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, ha presentado hoy Rock A LA PAR, una iniciativa orientada a la plena inclusión y que nace en busca del talento musical profesional de personas con discapacidad intelectual. El proyecto está apadrinado por el cantante de Hombres G, David Summers, y el compositor Pedro Andrea, y tiene como objetivo la creación de un grupo de rock que podrá integrarse en una red de conciertos. Y en este acto es donde nos ha emocionado a todos con un bonito recuerdo. Isabel Díaz Ayuso ha recordado emocionada este viernes al hijo que perdió, que "ahora tendría cuatro meses", y ha señalado que "ojalá fuera como tú", refiriéndose a Dani, el hijo del cantante de Hombres G, David Summers, que tiene autismo. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha bromeado elogiando al menor: "Un día se lo voy a secuestrar a David porque no puede ser más cariñoso, más amable y, sobre todo, un fenómeno".

Pero volviendo a lo que nos ocupa, Ayuso no se ha esperado al inicio de las rebajas 2024 y se ha hecho con el vestido estampado con 'cut out' de Mango más elegante del verano. Las pasarelas, el street style, las tiendas y las celebrities que más nos inspiran dejan claro que esta es la prenda en tendencia que llevaremos en los looks de invitada más arriesgados. La encargada de avalar esta tendencia ha sido Rosalía que, siguiendo las claves que Acne Studios ha dictado en su colección de primavera/verano 2024 - y otras como Paco Rabanne también-, se ha dejado ver en su front row de Paris Fashion Week luciendo un vestido negro cuyo cut-out también se sitúa bajo el escote, pero este de Isabel Díaz Ayuso de Mango es perfecto para el verano. Una tendencia que le gusta mucho a la presidenta madrileña, la de lucir vestidos con aperturas que estilizan.

Ayuso asiste a la presentación del proyecto Rock a la par Matias Chiofalo Europa Press

Vestido estampado aperturas, de Mango (39,99 euros)

Vestido estampado. Mango

Un vestido de tejido fluido, con iseño evasé, midi y estampado con cut-out laterales de esas que estilizan al máximo como ha demostrado Isabel Díaz Ayuso.