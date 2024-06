Soy editora de moda y sé que podré pasar todo el verano con estos 8 tops fresquitos, versátiles y económicos de Zara y Mango

Cuando llega el calor, las chicas se enamoran de los tops más bonitos que sacan las marcas españolaslow cost. No vamos a negar que los vestidos de lino o fluidos son una de las prendas más recurridas por todas las mujeres, pero si existe una pieza que siempre cae en la cesta de la compra son los tops. Esta vez, los debemos dividir en dos grupos: los básicos y los trendy. Por un lado, llamamos tops básicos a aquellos que combinan con todo tipo de looks y que cada año renovamos en los colores neutros, como el blanco o negro. Es importante tenerlos en cuenta porque siempre apañan cualquier estilismo para todo tipo de ocasiones. Por otro lado, los tops en tendencia son los que se vuelven más virales en las redes sociales y los que ponen de moda todas las influencers y celebrities. Aquí entran en juego los estampados (como las prendas con print de cerezas), los modelos infinitos de escotes o los colores más llevados de la temporada (como ahora el verde o amarillo). Pues bien, cada año ocurre lo mismo y es que pasamos todo el verano con los mismos tops fresquitos, versátiles y económicos. Sí, amiga, estamos hablando de que hasta en ocasiones nos da vergüenza llevarlos de tantas veces que ya los hemos sacado por nuestra cuenta de Instagram. No obstante, son con los que nos sentimos más cómodas, así como los más confiados para llevarlos desde con las faldas boho hasta con los pantalones de lino.

Tenemos permitido presumir de marcas españolas que cuentan con un repertorio de prendas económicas y favorecedoras. Cuando comienza el verano, todas nos volvemos en editoras de moda para fichar los últimos lanzamientos que estamos seguras de que se agotarán en cuestión de días. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado del top viral de Zara y ya no quedaban unidades? Cientas de veces. Es por ello que debemos tener en el radar tanto Mango como esta marca gallega para no quedarnos sin los best sellers de la temporada primavera-verano 2024. Cuando hablamos de los tops que más llevamos en verano, debemos hablar de gustos variados. Sin embargo, si en algo coincidimos todas es que no pueden faltar los tops de crochet, los bandeaus al estilo Carrie Bradshaw o las blusas románticas que llevarían los personajes de 'Los Bridgerton' en el siglo XXI.

Crop top con conchas decorativas, de Zara (26 euros)

Top bordado, de Zara (26 euros)

Top crochet, de Zara (30 euros)

Top palabra de honor con drapeado, de Zara (36 euros)

Top tirantes con vivos contraste, de Zara (16 euros)

Top bandeau, de Mango (8 euros)

Top vaquero, de Mango (23 euros)

Top cuello halter, de Mango (26 euros)

Te dejamos una lista de deseos de los tops que tienen todos los puntos para convertirse en los más llevados durante este verano. Son fresquitos, económicos y ponibles con un sinfín de looks. ¿Cuál es tu favorito?