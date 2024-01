Por culpa de Rocío Osorno nos acabamos de comprar el vestido blazer más caro (y precioso) de Zara

Tenemos que hablar del vestido más precioso de Zara de este invierno, y es el que acaba de estrenar Rocío Osorno . No os vamos a negar que lo tenemos hace más de un mes en nuestra 'wishlist' particular esperando que Marta Ortega se dignara a incluirla en la selección de las rebajas de invierno 2024 , pero no ha sido así. Porque la verdad es que gastarnos más de 160 euros en un vestido de la marca de Inditex nos parece excesivo, pero después de verlo puesto en Rocío Osorno hemos cambiado de idea y nos hemos ido directas a la app de Zara para comprarla. Y os aviso, que está volando y ya solo está disponible en XS, cuando antes de sacarlo en su cuenta de Instagram la sevillana, estaba disponible en todas las tallas. O lo que es lo mismo, "el efecto Osorno" o como compartía el otro día Rocío que alguien de Zara le había dicho, "eres nuestra mejor embajadora". Y también como decía ella ayer, "las redactoras de La Razón son muy rápidas" encontrando los looks que lleva. Y sí, esas somos nosotras.

Pero volviendo a lo que nos ocupa, este sueño de vestido de estilo blazer que es lo más elegante y precioso que hemos visto esta temporada en Zara, y además, con el corte que más tendencia va a ser este 2024. Así que es un fichaje de fondo de armario eterno. "Es impresionante el diseño de este vestido o chaqueta más bien abotonada por detrás de Zara, los cortes delanteros son lo más", eso dice Rocío Osorno y nosotras no podemos estar más de acuerdo.

Blazer vestido lana limited edition, de Zara (169 euros)

Blazer vestido. Zara

Se trata de esta blazer vestido de cuello solapa invertido y manga larga. Reinventar una blazer hasta el punto de convertirla en vestido, reestructurar las costuras y las construcciones de la prenda para que el delantero se convierta en trasero. Vaya, una fantasía.