Descubrimos quién será el diseñador del vestido de novia de Nieves Álvarez: una obra de alta costura hecha a su medida

Nieves Álvarez ha resuelto una de las incógnitas más esperadas en torno a su boda con el empresario libanés Bill Saad. La modelo y presentadora confirmó en el plató del programa ‘Y ahora Sonsoles’ que su vestido de novia llevará la firma del diseñador francés Stéphane Rolland, uno de los nombres más admirados de la alta costura y, además, uno de sus grandes amigos.

Con esta confesión, Nieves despeja todas las dudas sobre el que promete ser uno de los enlaces más elegantes de 2026. La elección no sorprende a nadie: Rolland es el creador con el que más se identifica, y con quien mantiene una relación profesional y personal que se remonta a hace casi tres décadas.

Una amistad de moda y complicidad

Durante su intervención en televisión, la presentadora de Flash Moda explicó el motivo de su decisión con la naturalidad que la caracteriza: “El vestido de novia me lo va a hacer Stéphane Rolland. En los momentos íntimos tienes que hacer las cosas con la gente que te conoce”.

Nieves Álvarez ha sido musa y embajadora del diseñador desde mediados de los años noventa. Ha abierto y cerrado muchos de sus desfiles de Alta Costura en París y ha lucido algunas de sus creaciones más espectaculares en las alfombras rojas internacionales. Rolland, por su parte, ha reconocido en múltiples ocasiones que cuando diseña, lo hace pensando en la silueta y la elegancia de Nieves, a quien considera una auténtica escultura.

En su último desfile, el diseñador vistió a la modelo de novia como un gesto simbólico, casi premonitorio. “A ver si así se anima”, le dijo entonces. Unos meses después, aquella escena de pasarela se convertía en realidad.

Una pedida romántica en el Líbano

La pareja anunció su compromiso públicamente el pasado septiembre, aunque la pedida tuvo lugar el 18 de junio en el Líbano, país natal de Bill Saad. Según contó Nieves, fue un momento “improvisado y bonito”, que coincidió con la boda del hijo del diseñador Elie Saab, un detalle que une aún más su historia con el mundo de la alta costura.

Nieves Álvarez. Gtres

Durante el verano, la modelo compartió la noticia con sus hijos y amigos en Ibiza antes de hacerlo pública. “El matrimonio es un acto de generosidad. Bill es divertido, inteligente y me apoya muchísimo en mi faceta empresarial”, aseguró la presentadora, visiblemente enamorada y feliz por esta nueva etapa.

Un vestido que promete hacer historia

Aunque no ha revelado ningún detalle sobre el diseño, todo apunta a que el vestido de novia de Nieves Álvarez será una creación monumental, con líneas arquitectónicas y tejidos nobles, fiel al estilo que ha hecho célebre a Stéphane Rolland. La modelo confía plenamente en su talento y en su capacidad para reflejar su personalidad a través de la moda.

Ambos han construido una relación artística y profesional basada en el respeto, la admiración y el amor por la alta costura. Nieves ha lucido sus diseños en múltiples ocasiones, desde los desfiles de París hasta las alfombras rojas de los Premios Goya, consolidándose como una de las mujeres más elegantes y fieles al estilo couture.

Nieves Álvarez en los Premios Goya 2022. Gtres

Todo indica que su vestido de novia será mucho más que un diseño: será un homenaje a una historia compartida entre musa y creador, y una nueva muestra de por qué Nieves Álvarez sigue siendo, a día de hoy, un referente indiscutible de la moda española.