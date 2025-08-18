Los días de playa en Marbella también son para vestidos 'halter' en color negro, palabra de Amelia Bono

Hay pocas cosas que se le resistan a Amelia Bono, marcarse lookazos de playa en Marbella no es una de ellas. La prueba definitiva está en uno de los vestidos más favorecedores que le hemos visto a la influencer en lo que llevamos de agosto, y sí, lo ha llevado para una jornada con los pies en la arena, rodeada de amigas y con una sonrisa de oreja a oreja que solo hace que reconfirmar que está disfrutando de la temporada estival de lo lindo.

Siendo sinceras todas querríamos la maleta de vacaciones de la madrileña, entre caftanes y vestidos con espaldas de infarto, no hay estilismo de Amelia del que no nos hayamos enamorado en lo que llevamos de verano, y el último con el que ha derrochado estilo sin esfuerza en una playa marbellí ha vuelto a captar toda nuestra atención. No solo por tratarse de un modelo tan favorecedor que nos pondríamos desde primera hora del día como para un atardecer en la mejor compañía, sino por el color del vestido, uno al que no estamos muy acostumbradas a recurrir en las jornadas más calurosas del año, pero con el que Amelia ha vuelto a dar una nueva lección de estilo.

El vestido negro con escote halter de Amelia Bono

Es un hecho, las prendas con escotes tipo 'halter' son el comodín de estilo de las que mejor visten en verano, ¿el motivo?, además de ser de lo más versátiles, son uno de esos escotes que favorecen a todo tipo de cuerpos y a todas las edades. Y por supuesto, los vestidos con este corte están arrasando esta temporada. Por eso no nos ha extrañado ver a la madrileña con este vestidazo en pleno mes de agosto. Lo que sí nos ha sorprendido es que se trate de un modelo de color negro. Pero pensándolo 2 veces, nos encanta esta elección. Si eres de esas que cuando se viste para bajar a la playa busca prendas funcionales a la par que estilosas con las que ir directa de la playa al chiringuito un vestido como el de Amelia es la solución a todos tus problemas frente al armario.

Amelia Bono con vestido halter. @ainaraknorrvallejo

El vestido en cuestión con el que la influencer madrileña se ha dejado ver este fin de semana en las playas de la costa andaluza es un modelo de corte maxi con un favorecedor escote halter y tejido ajustado que ensalza el tipazo de la madrileña. Su color negro lo hace una opción perfecta tanto para los días como para las noches de lo que queda de verano. Aunque en este story no veamos cuál ha sido el elegido de Amelia, estamos que unas sandalias planas y un capazo fue todo lo que llevaba con ella. Y es que, a la vista se ve que sobre todo de vacaciones menos siempre es más.