El duelo de estilo de Penélope Cruz y Rosalía en El Clásico: negro, dorado y un detalle muy angelical

Durante la disputa de El Clásico, el encuentro más mediático del fútbol español, dos de las grandes estrellas del cine y la música española se robaron el protagonismo lejos del terreno de juego. Penélope Cruz y Rosalía fueron vistas juntas en el palco VIP del Bernabéu, compartiendo risas, confidencias y estilo. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de su inesperada aparición, con cientos de publicaciones que situaron a las artistas entre los nombres más buscados del momento.

Penélope Cruz, elegancia clásica y magnetismo en negro

La actriz madrileña, siempre impecable, apostó por un look sobrio y sofisticado en color negro, con un escote en V pronunciado que aportaba el toque justo de sensualidad. Completó su estilismo con una llamativa gargantilla dorada de eslabones XL, una pieza que aportaba luz al rostro y rompía la sobriedad del conjunto, y a ratos con una boina negra.

Con el cabello suelto y un maquillaje de tonos neutros, Penélope volvió a demostrar que su elegancia es natural, effortless y absolutamente reconocible. Su presencia en el palco, sonriente y relajada, volvió a confirmar por qué es una de las mujeres más admiradas dentro y fuera de la alfombra roja.

Rosalía, naturalidad y brillo con su melena como protagonista

A su lado, Rosalía volvió a ser el centro de todas las miradas. La cantante apostó por un look más casual y relajado, también de negro con una camiseta dorada, que combinaba a la perfección con su melena.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su melena larga, suelta y brillante, que se convirtió en el verdadero accesorio de su look. Con raya al medio y ondas suaves,siguiendo así la estética religiosa con la que quiere sorprender al mundo entero en este proyecto, como ya vimos la pasada semana en su polémica aparición en Callao. Todo ello, antes de estrenar hoy el primer single, 'Berghain'.

Dos estilos distintos, una misma complicidad

Las imágenes de ambas conversando y riendo durante el encuentro se viralizaron al instante. Penélope y Rosalía, cada una con su estilo —una más clásica, la otra más espontánea—, demostraron que la moda puede ser también un punto de encuentro entre generaciones y disciplinas. Eso sí, la batalla la ganó Pe con la victoria de su Real Madrid.

Su presencia en el Bernabéu unió dos mundos, el del cine y la música, bajo un mismo foco mediático y con una lección clara: la elegancia y el estilo no entienden de contextos, ni siquiera en un estadio de fútbol.