De Yolanda Díaz a Cayetana Guillén Cuervo: los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Talía 2025

La moda y el cine se ha vuelto a reunir esta noche en Madrid en una alfombra roja que nos ha dado para muchos looks. Los Premios Talía de las Artes Escénicas han reunido un año más a los actores y actrices más relevantes de nuestro país en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid, que junto a otros trabajadores de la industria audiovisual ven reconocido su desempeño profesional en la relevante velada. En esta ocasión, han sido treinta y una las estatuillas que acabarán en manos de los anteriores, entre ellas, cinco distinciones especiales.

Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los looks de las invitadas que han pasado por la alfombra roja. Tras acoger los Premios Platino, galardones dedicados al cine iberoamericano, hace poco menos de dos semanas, Madrid ha vuelto a ser la sede del cien con invitadas como Yolanda Díaz, Antonio Banderas, Aitana Sánchez-Gijón o Cayetana Guillén Cuervo con un vestido de firma catalana. ¿Quieres ver los mejores looks de la alfombra roja? No te pierdas nuestro artículo.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Talía 2025

La encargada de conducir la gala ha sido Cayetana Guillén Cuervo, presidenta en la actualidad de la entidad de carácter cultural y artístico, y entre los intérpretes que no han faltado a la cita están Aitana Sánchez Gijón, que ha vuelto a derrochar estilo y elegancia.

Cayetana Guillén Cuervo

Lola Casademunt, firma española de moda femenina, ha participado como Fashion Partner del evento y ha sido la encargada de vestir a Cayetana Guillén-Cuervo, Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España y conductora de la gala, en esta noche tan especial. Para esta ocasión tan emblemática, la marca ha creado un diseño exclusivo, confeccionado a medida bajo la dirección creativa de Maite Casademunt, que refleja a la perfección la elegancia, la esencia y el compromiso tanto de la firma como de Cayetana con el talento y la cultura nacional. Un modelo negro largo, de escote corazón en un corpiño satinado y falda de volumen con estampación de lunares a tono.

Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas 2025 Europa Press

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz ha optado por repetir el mismo diseño de Sandro que lució en la apertura del Festival de Cine de Málaga, sin apostar por moda española, con este vestido de raso burgundy sin mangas con cuello redondo, escote de abertura de lágrima y detalle de frunces en la parte delantera y falda acampanada.

Alfombra roja de los Premios Talía Chema Moya Agencia EFE

Aitana Sánchez-Gijón

La actriz ha vuelto a derrochar su elegancia innata con un vestido de la colección Pre Fall 2025 de Chanel, largo negro de tejido semitransparente con manga de puño acampanado y remates barrocos bordados a mano de forma lineal y con hilo dorado.

Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas 2025 Europa Press

Mina El Hammani

Mina El Hammani con un diseño de Stella McCartney, largo satinado en amarillo mantequilla tan tendencia con cuerpo drapeado y hombreras.

Alfombra roja de los Premios Talía Chema Moya Agencia EFE

Unos premios, que sin duda, se han vuelto a convertir en un buen resumen de las mejores tendencia de invitada para este 2025.