Todas las tendencias que nos ha dejado la Semana de la Moda de París encima de la pasarela y en el street style

La Semana de la Moda de París no ha parado de darnos las mayores sorpresas de este mes. Desde la inesperada aparición de Georgina Rodríguez en el desfile de Vetements con una camiseta firmada por Cristiano Ronaldo hasta los mejores looks de Aitana para convertirse en la mejor vestida de los eventos. Tampoco olvidaremos el momento más fashion de Rosalía con el plumífero cortito que todas queremos llevar antes de que llegue la primavera. Asimismo, a lo largo de los días, las firmas de lujo ya nos han dictado las próximas tendencias de la colección otoño-invierno 2024/2025. Estamos hablando de transparencias, prendas de efecto cuero u hombreras pronunciadas. Entre muchas propuestas estilísticas, debemos destacar la esencia de Isabel Marant con prendas de efecto ante con flecos o el estilo coquette que tanto defiende (y se caracteriza) Giambattista Valli. También, seguiremos luciendo prendas y tendencias que durante esta temporada ya hemos incorporado en nuestro armario. En la presentación de la colección de Loewe hemos podido comprobar que no vamos a deshacernos de los abrigos muy largos ni tampoco del animal print por parte de la elegancia de Dior. Los estilismos sobrios también han destacado durante toda la semana, como los total looks en negro, tal y como ha potenciado Maison Valentino, o las faldas midi con apertura delantera que ya empezamos a llevar hace dos años, aproximadamente. Channel no se ha dejado ningún detalle y ha hecho énfasis en los complementos. En especial, nos estamos refiriendo a las pamelas XXL en distintos colores.

Los looks de streetstyle de las invitadas a la Semana de la Moda de París también han sido muy comentados. La razón de ello es porque son un ejemplo de adaptar las tendencias impuestas en las pasarelas al armario de todas nosotras. Muchas celebrities e influencers españolas no han dudado en viajar hasta la capital francesa para disfrutar de una de las citas más especiales e importantes del sector de la moda. Alexandra Pereira ha sido una de las que más han destacado con estilismos de escándalo y en los que nos ha confirmado que los bordados vuelven en todas las prendas. De la misma manera que Gala González sigue defendiendo las chaquetas efecto cuero, Nieves Álvarez apoya a la moda española con un vestido largo de lunares con el que todas podríamos ir a la Feria de Abril. Las influencers internacionales también han tenido mucho que decir con sus propuestas estilísticas, como Olivia Palermo con faldas evasés y con vuelo o Emili Sindlev con el toque de ceñido a la cintura.

Prendas de efecto ante con flecos, por Isabel Marant

Abrigos extralargo y estructurados, por Loewe

Prendas neutras y estilo 'coquette', por Giambattista Valli

Animal print, por Dior

Prendas deportivas, por Vetements

Pamelas XXL, por Chanel

Faldas midi con apertura delantera, por Hermès

Transparencias, por Elie Saab

Total look en negro, por Maison Valentino

Faldas evasé, por Olivia Palermo

Bordados, por Alexandra Pereira

Chaquetas efecto cuero, por Gala González

Vestidos de lunares, por Nieves Álvares

Vestidos lenceros, por Aitana

Ceñidos a la cintura, por Emili Sindlev

En definitiva, la Semana de la Moda de París nos ha acabado de definir todas las tendencias que debemos tener en cuenta (y más veremos) en la temporada otoño-invierno.