Aunque el verano aún se hace de rogar, las rebajas ya están aquí y, con ellas, la oportunidad de renovar un básico imprescindible para los meses de calor: las sandalias. Pero este 2025, los diseños que pisan fuerte van mucho más allá de las clásicas chanclas de playa o las típicas sandalias planas de piel. Las pasarelas han hablado y las tendencias de la temporada traen consigo reinterpretaciones interesantes, materiales inesperados y guiños al pasado que ya han empezado a aterrizar en las tiendas… y, lo mejor, en versión rebajada.

Mientras firmas como Dior, Miu Miu, Hermès o Chloé proponen versiones de lujo que combinan tradición y modernidad, marcas más accesibles se suman al fenómeno con alternativas para todos los bolsillos. Desde tonos sofisticados hasta diseños minimalistas o atrevidos, estas son las sandalias que dominarán el verano y que, gracias a las rebajas, puedes conseguir a mejor precio.

Tonos marrones

Estas son las sandalias de tendencia que puedes encontrar rebajadas Zara

Si hace unas temporadas las sandalias negras eran el comodín indiscutible, este verano 2025 el marrón le roba el protagonismo. Firmas como Hermès, Miu Miu o Gabriela Hearst han apostado por los tonos chocolate o camel, elevándolos a la categoría de nuevo básico. Este color, presente tanto en cuero como en tejidos más informales, aporta calidez y sofisticación, y funciona igual de bien con looks relajados como con propuestas más formales. (Zara. Ref: 1612/510/105)

Tipo ballet

Estas son las sandalias de tendencia que puedes encontrar rebajadas Mango

La inspiración ballet no solo ha conquistado los tops y los vestidos, también ha llegado al calzado. Las sandalias con tiras al tobillo, finas o gruesas, se han convertido en un detalle clave para este verano. Ferragamo propone modelos en satén que evocan las zapatillas de danza, mientras que marcas como Toteme, Proenza Schouler o Burberry han reinterpretado esta tendencia en clave minimalista, utilizando cuero o cuerda para envolver sutilmente el tobillo. El resultado es un calzado femenino, elegante y muy versátil, que estiliza la pierna y funciona igual de bien con vestidos largos como con pantalones cropped. (Mango. Ref:87046710)

Estilo peep-toe

Estas son las sandalias de tendencia que puedes encontrar rebajadas Massimo Dutti

Los peep-toe, esos diseños que dejan ver parte de los dedos, vuelven con fuerza esta temporada tras años en segundo plano. Lo hacen, además, de la mano de marcas como Carven o Dries Van Noten, que apuestan por reinterpretar este clásico con diseños arquitectónicos y detalles inesperados. Lejos de su fama controvertida, los nuevos peep-toe combinan elegancia y originalidad, y se convierten en una opción sofisticada para quienes buscan un calzado veraniego diferente, apto tanto para el día como para la noche. (Massimo Dutti. Ref: 1620/550)

Flip-flops elevados

Estas son las sandalias de tendencia que puedes encontrar rebajadas Zara

Lo que antes era un calzado reservado para la playa o la piscina, se reinventa en clave urbana y de alta costura. Los flip-flops se transforman esta temporada en sandalias elevadas, con materiales de lujo, suelas robustas o incluso tacón. The Row, pionera en este terreno, ha presentado su nuevo modelo "Dune", mientras que Alaïa, Miu Miu, Chloé o Dior han subido el listón con versiones que combinan estética minimalista y diseño sofisticado. Perfectas para quienes buscan comodidad, pero no quieren renunciar al estilo en sus looks urbanos. (Zara. Ref: 3349/510/800)

Sandalias de piel minimalistas

Estas son las sandalias de tendencia que puedes encontrar rebajadas Parfois

Para quienes prefieren los básicos atemporales, las sandalias de piel en tonos neutros siguen siendo una apuesta segura. Eso sí, este verano llegan con pequeños detalles actualizados que las alejan del aburrimiento: hebillas metálicas, costuras visibles, formas geométricas o tiras asimétricas que aportan un toque diferente sin perder la esencia minimalista. Firmas como Max Mara, Tod’s, Isabel Marant o Prada las han incluido en sus colecciones, demostrando que, a veces, menos es más. (Parfois. Ref: 232282)