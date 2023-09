Estos son los perfiles de Instagram que serán pura inspiración para crear tus looks de otoño

Tonos tierra, piezas con un estilo bohemio y relajado, prendas minimalistas, combinaciones sobrias... Aunque no seamos expertas en moda, solo tenemos que pensar en el otoño para que se nos vengan a la mente los looks que nos pondríamos. No vamos a ir de dignas ahora y negar que no llevamos desde que comenzó agosto y empezamos a ver las nuevas colecciones de Zara, Mango, Massimo Dutti y nuestras tiendas preferidas no pensamos en otra cosa que no sean los estilismos con los que arrasaremos la próxima temporada (aunque sigamos comprándonos prenditas para estrenar ya y disfrutar de los últimos coletazos del verano). Si hay algo que también es evidente es que, además de estas nuevas colecciones, de las pasarlas de las mejores marcas y del streetstyle, donde encontramos de forma más sencilla la inspiración a la hora de crear nuestros look es en Instagram. Además, gracias a esta red social y a los perfiles que seguimos, podemos encontrar una selección de posts que se ajustan a nuestros gustos, nuestra forma de vida y sobre todo, a nuestro estilo.

María Pombo, Victoria Federica... sabemos que estas influencers son de seguimiento obligado (prácticamente) por ser quienes son, además de por su estilo inigualable y por su forma de ver la vida. Sin embargo, existen otros perfiles menos conocidos (o menos populares) que deberías seguir para estar al tanto de las últimas tendencias y para poder inspirarte a la hora de crear tus mejores estilismos para el otoño. Hemos escogido una selección de feeds de Instagram de todo tipo, desde los más clásicos para las chicas con un estilo más pijo, hasta los más modernos, para las que quieren convertir la calle en su propia alfombra roja pasando, obviamente, por los más boho, para aquellas chicas que tienen un estilo más relajado y que, al igual que a Sara Carbonero, les gusta vivir la 'slow live'. Independientemente de cual sea tu estilo y tu filosofía de vida, te recomendamos que eches un vistazo a estos perfiles porque no solo estamos segura de que encontrarás decenas de ideas para crear tus mejores oufits de otoño, también lo estamos de que terminarás siguiendo a alguno de ellos, así que, siéntate, abre Instagram y comienza a inspirarte.

@collagevintage

@celiafroman

@belenhostalet

@mirenalos

@lorenagodoy

@emitaz

@jenniferora

Nosotras ya hemos empezado a seguir a todas estas influencers para estar al día de las últimas novedades y crear los looks más apropiados en otoño.