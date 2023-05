Eva Soriano destapa cómo vivió su entrevista con Paulina Rubio: ''Fue una cagada''

La presencia de Paulina Rubio en España ha revolucionado gran parte de los medios de comunicación, especialmente el programa de MovistarPlus+ de Eva Soriano, ‘Showriano’, donde la cantante mexicana protagonizó un inesperado momento al decirle a la presentadora ‘’límpiame el culo si puedes, coño’’.

Una semana después de lo ocurrido, Soriano quiso aclarar el malentendido. “Por redes mucha peña me habéis preguntado si lo de la piedra se lo pregunté a posta: no. Fue una cagada... de las dos”, comenzaba diciendo con ironía. “¿En qué momento mi imaginario saca una piedra del Teide? No me acordaba del Teide desde sexto de primaria. Se lo dije a Paulina Rubio y lo relacionó con la pillada en la playa. Pensó que me estaba burlando de ella, ¡y no! No tenía ni idea, y si no mirad mi cara”, informaba Eva Soriano, mostrando una imagen de ella de aquel momento.

La presentadora dejó claro que desconocía lo que a la cantante de ‘Causa y efecto’ le ocurrió en una playa hace un par de meses donde la fotografiaron limpiándose con una piedra tras hacer sus necesidades. “Se me quedó cara de presidenta de mesa electoral, de meme”, continuaba diciendo con humor.

“Además, aunque hubiese querido no hubiera podido limpiarle el culo a Paulina Rubio, ya me cuesta hasta limpiármelo a mí, ¡mirad estas uñas!”, seguía diciendo provocando las risas del público. Para acabar, Soriano quiso agradecer a Paulina Rubio su presencia. ‘’Ojalá muchísima más gente viniera con el mood con el que vino Paulina, que vino jugona y honesta. Queremos agradecerle que viniera con esa buena onda”, concluía.