La firma española que ha conquistado el armario de Eugenia Martínez de Irujo con este vestido divertido y vibrante

Sí, estamos a inicios de agosto, pero acabamos de encontrar el vestido fresquito más original en el armario de Eugenia Martínez de Irujo. Sin duda alguna, una de las prendas favoritas para sobrevivir al sofoco del verano son los vestidos. ¿Por qué? En una sola puesta ya tenemos el estilismo del día arreglado, nos evita el calor en un chasquido de dedos y tenemos un abanico infinito de diseños variados. Sin embargo, el definitivo para las sabias de la moda son aquellos que cumplen con los requisitos del estilo bohemio, una de las tendencias más fuertes de esta temporada.

Y si estamos buscando referencias de cómo sacar partido a esta influencia o cómo unirnos a ella, Eugenia Martínez de Irujo tiene la respuesta. Bueno, mejor dicho, las respuestas. Puesto que su estilo se identifica con esta estética a través de materiales ligeros, cortes rectos o voluminosos o estampados étnicos o florales, entre muchos más detalles a destacar. Nos lo demostraba hace poco en un concierto de Vanesa Martín en Cádiz con una falda estampada junto con un jersey de punto fino y nos lo ha vuelto a demostrar este fin de semana con un vestido de lo más llamativo y vibrante. Como decíamos, este tipo de ítems son uno de los más repetidos durante los meses más calurosos y la aristócrata apuesta por él frecuentemente alcanzando el éxito gracias a su don innato por la moda. Ahora bien, gracias a una publicación vía Instagram Stories, hemos dado con el que todas necesitamos para dar un giro de 180 grados al vestidor en estas semanas de agosto, tanto si tenemos 20 como 50 años.

Un vestido más divertido en el armario de Eugenia Martínez de Irujo

Con un aire relajado, la madre de Tana Rivera ha revolucionado las redes sociales con un vestido estampado que no ha dejado indiferente a nadie. Un diseño de cuello redondo, mangas francesas, de corte recto y con un vuelo de lo más sutil que llama la atención por su print divertido y creativo en rosa sobre un fondo oscuro. Eugenia Martínez de Irujo lo ha llevado para sus looks diarios, pero también es perfecto para cualquier evento especial de este verano, como un bautizo o una comunión. Es de la firma española La Mosquita, propia de Málaga, que contiene productos originales de diseño y fabricación propia, como bien explica desde sus redes sociales.

Eugenia Martínez de Irujo con vestido. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Y nada mejor que combinarlo con unas sandalias planas en rojo para crear un contraste armonioso, adornadas con arandelas para acentuar este estilo desenfadado. De nuevo, si hay un estilismo de Eugenia Martínez de Irujo a al vista, nuestra sección Lifestyle de La Razón lo analiza y comenta con el fin de seguir inspirando este verano.