La firma española que ha conquistado a Tamara Falcó con unas merceditas rebajadas a 53 euros

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer. Cada vez que muestra una adquisición en su fondo de armario acaba siendo la próxima compra de toda editora de moda. Esta vez nos centramos en uno de sus looks fetiche que siempre funcionan, son versátiles y perfectamente adecuados para ir a la oficina o triunfar sobre el asfalto. Como heredera de la elegancia con una fuerte influencia de su madre, ha vuelto a mostrarnos unos ítems que no han dejado indiferente a nadie.

Esta vez, se ha ido de fin de semana a Córdoba, donde ha disfrutado de los paisajes de ensueño, la belleza que destaca en cada calle o de su historia. No obstante, no ha dejado de lado ni un minuto una buena selección de prendas de vestir con las que nos ha sorprendido en su última publicación de Instagram junto donde nos ha confesado "Me encanta volver a Córdoba. Cada rincón guarda historia, belleza y una conexión muy especial para mí… Aquí nació mi antepasado, El Gran Capitán, y me siento profundamente agradecida por llevar en mis raíces una parte de su legado". Y cada vez que muestra un estilismo, nuestra sección Lifestyle de La Razón lo analiza, así como comenta.

Las merceditas más pijas de Tamara Falcó

Ha dejado atrás las botas altas o los zapatos de tacón sensato para introducir un nuevo calzado que está pisando fuerte esta temporada de otoño-invierno 2025/26. Estamos hablando de las merceditas de efecto terciopelo que tanto estamos viendo en las calles o las redes sociales, puesto que se han convertido en una pieza accesible en un armario y tiene la capacidad de elevar cualquier estilismo. Sobre todo, están siendo protagonistas en los looks más clásicos o pijos, como este de Tamara Falcó. Su modelo, en concreto, destaca por el color gris con biés en granate, una combinación armoniosa y apetecible cuando las temperaturas descienden.

Look de Tamara Falcó. Instagram @tamara_falco

La buena noticia es que sabemos de dónde son, qué modelo es y cuánto cuestan. Y es que se tratan de unas slippers o merceditas de la firma española Flabelus, que recientemente ha tenido presencia en la MBFWMadrid de este septiembre. Se llaman Hermiones y actualmente están rebajadas a 53 euros con tallas casi agotadas. No obstante, en la página web encontramos cientas de combinaciones de tonalidades que son iguales de fashionistas y atractivas.

Merceditas bicolor, de Flaeblus (rebajadas a 53 euros)

Merceditas bicolor. Flabelus

Y así las ha combinado: camisa con lazada + vaqueros súper anchos

Para combinar estas merceditas, Tamara Falcó ha vestido otras prendas básicas y atemporales, pero que tienen un aire moderno y actualizado. Y es que ha lucido una camisa con lazada de la firma Laganini en rosa empolvado de lo más delicada y romántica, que actualmente encontramos en su página web por 135 euros. Lo ha elevado con vaqueros súper anchos de tono oscuro y americana de estampado de cuadros con hombros estructurados. Para completarlo, ha añadido un bolso bandolera de efecto ante y ha deslumbrado con un maquillaje de acabado luminoso en tonos rosados.

Look de Tamara Falcó. Instagram @tamara_falco

Camisa con lazada, de Laganini (135 euros)

Camisa con lazada. Laganini

En un domingo de bajas temperaturas y cielos nublados, Tamara Falcó nos ha motivado e inspirado para conformar un buen look para comenzar una nueva semana. Clásico, pero con aires más contemporáneos con prendas de slow fashion y que apuestan por la durabilidad.