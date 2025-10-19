Tamara Falcó tiene la combinación atemporal que todas las chicas clásicas llevan durante el entretiempo

Tamara Falcó e Íñigo Onieva estuvieron también este fin de semana en la boda de María Luisa Arrospide y Juan Hernández-Mancha al igual que Sassa de Osma. Y aunque todavía no sabemos cuáles fueron los estilismos elegidos por la pareja para el enlace, sí que hemos visto un conjunto muy otoñal que la Marquesa de Griñón se llevó con ella en su maleta a Córdoba.

Tanto ella como Íñigo, son grandes apasionadas de la gastronomía, y así lo han vuelto a demostrar en sus redes sociales donde hemos visto como después de la boda disfrutaron de una comida de autor en el restaurante NOOR, y las propuestas del chef Paco Morales, el empresario además de hacernos la boca agua al enseñar varios stories en su cuenta de Instagram con los platos que probaron, compartió una foto con Tamara, y por supuesto, nosotras no pudimos pasar el alto el estilismo elegido por la socialité.

El chaleco de punto, el comodín favorito de los armarios pijos y clásicos

Si hay una prenda que ha conquistado los armarios más elegantes en cuanto bajan las temperaturas, ese es el chaleco de punto. Desde hace unas cuantas temporadas ha dejado de ser una pieza exclusivamente "college" o de estética "preppy" para convertirse en el nuevo básico del entretiempo. Tamara lo sabe bien y ha vuelto a demostrar por qué este tipo de prendas son un acierto absoluto en su manual de estilo.

Chaleco jacquard, de TFP by Tamara Falcó x Pedro del Hierro (rebajado a 118, 30 euros)

Chaleco jacquard. Pedro del Hierro

En esta ocasión, la Marquesa lució uno de los modelos más bonitos de su colección. Un diseño confeccionado con calidad italiana y hecho en España, con cuello pico, cierre de botones y bolsillos delanteros, en tonos gris claro con dibujos burdeos y beige. Este chaleco de punto se podría definir como la mezcla perfecta entre el estilo elegante y funcional que tanto caracteriza a la hija de Isabel Preysler.

El look otoñal de Tamara Falcó en Córdoba

Tamara combinó su chaleco con una blusa blanca romántica y volantes discretos, junto con unos vaqueros grises rectos, demostrando que la mezcla entre lo clásico y lo relajado puede ser tan efectiva como estilosa. Para completar el look, añadió un blazer de cuadros en tonos tierra, otro de los imprescindibles del otoño, y unos zapatos planos beige, perfectos para un día de turismo o una comida informal tras un evento.

El look de Tamara Falcó en Córdoba. @ionieva

El resultado: un uniforme de otoño redondo, muy fácil de replicar y con ese sello tan característico de la Marquesa de Griñón que mezcla tradición y sofisticación sin esfuerzo.