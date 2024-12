Solo Georgina Rodriguez se puede ir al fútbol con sandalias de charol (y taconazo) y los jeans más anchos

Georgina Rodríguez es todo lo diva que ella quiere, en todos los momentos de su vida, hasta para ir a ver jugar a Cristiano Ronaldo. Y esta vez lo ha hecho con unos vaqueros anchos, saliendo de su zona de confort con los pantalones más estrechos para marcar sus curvas, y sandalias de charol y taconazo. Un estilismo de esos que tu no pensarías ponerte para ir al fútbol, pero si a una cena con amigas. Pero ella se ha olvidado del calzado más cómodo como unas zapatillas o unas UGG, por estas sandalias de tacón que son el sueño hecho realidad para todas.

Unas sandalias que estilizan al máximo y que Georgina ha combinado con unos vaqueros anchos, dejando al lado los pitillo que tanto le gustan. Si te gustan tanto los vaqueros como a mí, sabrás que son la prenda más versátil que existe. Son los grandes protagonistas de la mayoría de los armarios, incluido el mío, y pueden considerarse elementos esenciales para crear grandes looks, y más si Georgina Rodríguez ya los ha incluido en su armario, siendo ella una fiel defensora de los pantalones más estrechos. Durante el mes de la moda, me he inspirado realmente en los vaqueros de pierna ancha que circulan por las calles, lo que me ha motivado a cambiar mis vaqueros rectos de toda la vida por unos con un poco más de fuerza.

Georgina Rodríguez. @georginagio

Si aún eres de las que se resiste a los pantalones más anchos, vas a cambiar de idea después de ver a Georgina Rodríguez en un partido de fútbol.