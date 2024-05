La guía definitiva de los bolsos que necesitas esta primavera para llevar con looks básicos

Llega el mes de mayo y, con él, la incipiente subida de las altas temperaturas. Es momento de sacar a relucir las prendas más veraniegas de nuestro armario con las que crear looks de lo más sencillos, originales y diferentes. Inspirados en la moda portuguesa al más puro estilo de las chicas portuguesas, esta temporada en moda todo vale y el concepto creado por los profesionales de la moda para ello es el 'más es menos', una expresión que viene a decir algo así como que cuantos más accesorios, más prendas y más estampados, mejor es el look. En verano, a todas las amantes de la moda nos entran ganas de vestir con prendas mucho más coloridas con estampados florales, de lunares o de rayas. Pero, sin embargo, puede que en algún momento pueda llegar a saturarnos tanta información junta, por lo que optar por looksminimalistas puede ser la opción más adecuada para aquellos días que no estemos inspiradas o no tengamos el mood de vestirnos con mil colores. Cuando esto nos pasa, podemos optar por darle el toque final y original a nuestro look con los accesorios. Los collares son una opción más recurrente por todas las amantes de la moda para darle el toque final a los looks, y en tiendas podemos encontrarlos esta temporada en distintos colores y diseños, además de los pendientes y los anillos. Sin embargo, no es el único accesorio que debe predominar en nuestros looks, pues los bolsos son un imprescindible básico en nuestro día a día. Desde bolsos mini hasta maxi bolsos donde nos quepa todo lo necesario para sobrevivir al día a día, podemos escoger entre un sinfín de modelos dependiendo de la ocasión.

Los más usados para el día a día son los bolsos tipo shopper, pues son grandes, elegantes y sofisticados, y, por su gran capacidad, podremos llevar todo lo que tengamos que llevar tanto al trabajo como para alargar el día en una cena o afterwork. Sin embargo, ahora, con la llegada de la primavera, los bolsos de mimbre son un acierto absoluto. Además, en tiendas lo podemos encontrar en distintos diseños y tonalidades, siendo la cesta la clásica. Para ocasiones más especiales, podemos optar por distintos bolsos. Son muchos los bolsos de lentejuelas tipo clutch, bomboneras clásicas y los míticos bolsos de un color neutro que combinan con todos. Los bolsos pequeños son los mejores para completar tu look de invitada perfecta esta primavera 2024, y es que, están muy en tendencia los bolsos a todo color. Sin más, te enseñamos los distintos modelos de bolsos que sí o sí debes tener para completar tu look más básico.

Bolso hombro abalorios, de Zara (39,95 euros)

Bolso hombro abalorios Zara

Bolsa canvas rayas, de Zara (22,95 euros)

Bolsa canvas rayas Zara

Bolso maxi vaca, de Sfera (39,99 euros)

Bolso maxi vaca Sfera

Crossbody acolchado solapa, de Sfera (16.99 euros)

Crossbody acolchado Sfera

Bolso shopper efecto rafia, de Parfois (23.99 euros)

Bolso shopper efecto rafia Parfois

Estos son todos los bolsos que sí o sí debes tener en tu armario esta primavera ya que te salvarán en más de una ocasión.