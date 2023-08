Las braguitas de lana de Zara que han revolucionado las redes: ¿tendencia de otoño 2023 o un nuevo 'Amancio, céntrate'?

Las redes sociales están que arden, y no nos extraña, hasta Rocío Osorno se ha hecho eco en sus Stories de Instagram de las novedades de lunes de Zara con braguitas de lana en su nueva colección. Y en tres colores diferentes, porque si no teníamos suficiente con las bragas de lentejuelas, ahora han llegado a nuestra vida, las bragas de lana de Zara. Estamos ante un nuevo, ¿Amancio, céntrate? Pues todo parece ser que sí. Sin embargo, Zara, en su nueva colección, acaba de añadir una nueva propuesta solo apta para valientes. Se trata de la tendencia ‘no pants’, que pondrás en práctica con estas bragas de lana. Una vez más, Zara demuestra estar a la vanguardia de las últimas tendencias pero esta vez no sabemos si se trata de un acierto. O eso pretende imponer la industria de la moda. Se trata de salir a la calle sin pantalones. Esta tendencia ha ido apareciendo de manera progresiva comenzando con los pantalones cortos de estilo ciclista para pasar después por las microfaldas tableadas y ahora llegar al punto más extremo.

Eso sí, por mucha moda que sea, nosotras no acabamos de ver eso de salir a la calle en bragas de lana, de punto o de lentejuelas. Al menos no en España. Se trata de una tendencia recuperada de este invierno pasado, una técnica perfecta para aquellas que quieren lucir piernas infinitas. Esta claro que en este caso sí que podemos decir que Zara nos ha pillado en bragas a todas con sus novedades de lunes.

Stories Rocío Osorno. @rocioosorno

Braguita lana, de Zara (17,95 euros)

Braga lana. Zara

Una braguita de Zara confeccionada en lana 100% disponible en tres colores: azul claro, rosa claro y gris. Y ya puede ser una lana buena, porque a 18 euros cada braguita, menos es más.