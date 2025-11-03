El impresionante look rojo de Rania de Jordania y el vestido negro asimétrico de su hija Salma que conquistan Egipto

En cada una de sus apariciones, la Reina Rania de Jordania vuelve a confirmar por qué es una de las royals más admiradas del mundo. Esta vez lo ha hecho en El Cairo, durante la inauguración del Gran Museo Egipcio, a la que asistió acompañada por su hija, la Princesa Salma, demostrando que el estilo es algo que se hereda. Madre e hija brillaron con dos propuestas de moda sofisticadas, sobrias y llenas de fuerza, que reflejan a la perfección la elegancia de la Casa Hachemita.

El rojo del poder: la elección de la Reina Rania

La Reina Rania apostó por un vestido rojo de manga larga y corte midi, ceñido a la cintura y con un favorecedor fruncido lateral que resaltaba su figura. Un diseño con estructura, elegante y con ese toque contemporáneo que tanto caracteriza su estilo. Lo combinó con salones blancos de punta fina y un bolso de mano acolchado, logrando un equilibrio perfecto entre modernidad y clasicismo. Su melena suelta con ondas suaves y un maquillaje luminoso completaron un look impecable que irradiaba seguridad, sofisticación y liderazgo.

Los looks de Rania y Salma. Gtres

El rojo, además, no fue una elección casual. En el lenguaje de la moda, este tono representa el poder y la determinación, dos valores que la reina encarna a la perfección en sus apariciones públicas. Una vez más, Rania reafirma su posición como una de las mujeres más elegantes de la realeza contemporánea.

La elegancia discreta de la Princesa Salma

A su lado, la Princesa Salma de Jordania apostó por un vestido negro asimétrico de falda midi, sencillo pero refinado, que acompañó con unos salones metalizados y un clutch dorado. El toque final lo aportó un collar dorado con medallón, una pieza que aportaba luz y sofisticación al conjunto. Con este estilismo, Salma se consolida como una de las jóvenes royals con más proyección estilística del panorama internacional.

Rania de Jordania y su hija. GTRES

Su look equilibrado, sobrio y elegante demuestra cómo la princesa sabe combinar tradición y modernidad, siguiendo los pasos de su madre pero con una personalidad muy marcada.

Una lección de estilo real

La aparición conjunta de la Reina Rania y la Princesa Salma en El Cairo deja claro que la elegancia no entiende de generaciones. Ambas marcaron un momento de moda real en una cita histórica para la cultura egipcia. Mientras la reina brilló con un tono vibrante y majestuoso, su hija aportó equilibrio y discreción, formando un tándem visualmente perfecto.

Rania y Salma han vuelto a demostrar que, más allá del protocolo, la moda puede ser un lenguaje que expresa carácter, tradición y admiración mutua. Y en esta ocasión, madre e hija han vuelto a conquistar el mundo con una lección de estilo inolvidable.