La clásica crema Nivea azul tiene 9 usos inesperados, más allá de la hidratación

La clásica caja azul de Nivea es una de esas cremas que siempre ha ocupado un lugar especial en nuestros hogares. Su inconfundible aroma y textura forman parte de la memoria colectiva: generaciones enteras han confiado en ella para mantener la piel suave y nutrida.

Pero lo que muchos no saben es que la crema Nivea es mucho más versátil de lo que parece. Su composición, rica en aceites y agentes emolientes, la convierte en un auténtico comodín doméstico. No solo hidrata: también limpia, protege y hasta da brillo.

De hecho, esta icónica crema no se limita al cuidado personal. Puede convertirse en una aliada inesperada en tareas cotidianas, desde el mantenimiento del hogar hasta el cuidado de los muebles o los zapatos.

9 maneras inteligentes de usar Nivea en casa

1. Para limpiar y dar brillo al acero inoxidable

Si tus grifos, fregaderos o electrodomésticos de acero inoxidable han perdido su brillo, Nivea puede ser la solución. Aplica una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra y frota suavemente. No solo recuperarán su lustre, sino que además la crema deja una fina capa repelente al agua que evita las antiestéticas salpicaduras.

2. Para quitar residuos de pintura

Después de pintar o teñir el pelo, eliminar las manchas de pintura o tinte puede ser complicado. La Nivea, aplicada generosamente sobre las manos, ayuda a disolver los restos. Masajea, deja actuar unos minutos y retira con un paño húmedo: las manchas desaparecerán sin esfuerzo.

3. Espejos sin empañar

Un truco casi mágico: si el espejo del baño se empaña tras la ducha, pasa una fina capa de Nivea sobre la superficie y límpiala con papel de cocina o un paño seco. El resultado será un espejo limpio y sin vaho durante más tiempo.

4. Para curar los muebles de cuero

La Nivea actúa como un bálsamo para el cuero auténtico. Frota una pequeña cantidad sobre sofás, sillones o bolsos de piel para hidratar, reavivar el color y prevenir las grietas. Eso sí, evita aplicarla en piel sintética, ya que puede dejar residuos.

5. Para limpiar y proteger zapatos

Si te quedaste sin betún, la Nivea puede hacer el trabajo. Aporta brillo e hidratación a los zapatos de cuero, dejando un acabado limpio y natural. Además, puede lubricar cremalleras o bisagras que chirrían, sin dañar el material.

6. Para sacar joyas atascadas

¿Un anillo atascado o una cadena enredada? La textura untuosa de Nivea facilita el deslizamiento y evita que las piezas metálicas se rayen o se deformen. Un pequeño gesto que puede salvar tus accesorios favoritos.

7. Para quitar la cera de las velas

Si la cera se derramó sobre una superficie lisa, aplica un poco de crema y masajea. La Nivea ablanda los restos de cera, facilitando su eliminación sin necesidad de raspar ni dañar la superficie.

8. Protección de la piel

Antes de usar productos agresivos de limpieza, aplica Nivea en las manos. Actúa como una barrera protectora, reduciendo el daño, la sequedad y la irritación provocada por detergentes o lejía.

9. Restauración de decoraciones

Los marcos de fotos, figuras o adornos metálicos también pueden beneficiarse de esta crema. Una pequeña cantidad aplicada con un paño de algodón devuelve el brillo a la madera, al oro o al metal, sin productos abrasivos.

Al final, más allá de ser una crema hidratantem, la Nivea se consolida como un verdadero básico multifunción imprescindible en todos los hogares. Desde el tocador hasta el salón, esta crema demuestra que la tradición y la innovación pueden ir de la mano.