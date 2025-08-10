Isabel Preysler no pierde el estilo ni en Maldivas con este caftán bohemio a sus 74 años

Look de Isabel Preysler en Malvidas a la vista; nuevo análisis en nuestra sección. Porque, si una cosa tenemos clara, es que tanto la celebridad como su hija, Tamara Falcó, están protagonizado un despliegue de estilismos dignos de comentar con el objetivo de que todas nosotras nos inspiremos durante las últimas semanas de este verano. Materiales livianos, estampados étnicos o florales y cortes relajados. Así está siendo la maleta de viaje de las socialites para disfrutar de unos días de desconexión en uno de los destinos paradisíacos más comunes en los últimos años.

Una localización donde tanto las temperaturas como la humedad son altas, por lo que se han asegurado de hacerse con los outfits adecuados a estas condiciones y que nosotras podemos replicar desde la otra punta del mundo este agosto. De hecho, muchos de ellos no solamente están destinados a utilizar en entornos de costa, sino que también son aptos para sacar partido en el street wear, como el look hippie de Tamara Falcó con camisa y falda de estampado floral o los pantalones bombachos que hemos descubierto en una de sus últimas publicaciones de Instagram (que, spoiler, se están poniendo muy de moda). Y ahora, solamente nos ha hecho falta visitar las redes sociales de Isabel Preysler para descubrir un atuendo que todos conocemos como un imprescindible de verano, tanto si tienes 20 como 50 años. Se trata de uno de los primeros días de su viaje familiar, en los que ya hemos tenido muchas pruebas y cero dudas de que ambas tienen mucho para seguir sorprendiéndonos y este estilismo es uno de ellos.

Un imprescindible de Isabel Preysler para su viaje a las Maldivas

Hemos visto a Isabel Preysler con un caftán bohemio, fresquito y perfecto para cualquier día de esta temporada. Hablamos de un diseño de corte midi, escote de pico, aberturas laterales sutiles y mangas largas ligeramente anchas que llama la atención por un estampado de colores vibrantes (naranja y verde) que invitan a permanecer en un verano eterno. Es decir, el clásico vestido playero que todos nosotros hemos tenido alguna vez porque cumple con todos los requisitos: es bonito, cómodo y funcional. La celebridad, por su parte, lo ha combinado con las icónicas sandalias planas de Hermès al tono, conocidas como el modelo Oran.

Un look que podría compartir con Tamara Falcó

Está claro que madre e hija comparten armario, puesto que vemos una herencia de estilo que Isabel Preysler ha transmitido a Tamara Falcó. En este caso, en Maldivas, estamos viendo una clara estética effortless, así como más bohemia, por parte de ambas, siendo totalmente sensatas de que es uno de los estilos más fuertes de las tendencias de verano 2025. Cada estilismo de Tamara Falcó es perfectamente compatible con la maleta de su madre y, también, a la viceversa. Y este último look de la aristócrata no iba a ser menos. Se trata de la típica pieza que hemos visto alguna vez en los estilismos de la marquesa de Griñón, sobre todo, cuando nos muestra a través de sus redes sociales los viajes de este calibre.

Isabel Preysler tiene claro cómo seguir su estilo elegante incluso en el otro lado del mundo. Eso sí, con una inclinación más relajada, acorde con las tendencias del momento (y que seguirán en otoño).