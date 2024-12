Kate Middleton deslumbra con el look navideño que todas querrán copiar estas fiestas: abrigo rojo, falda de cuadros y botas de ante

A principios de semana, Kate Middleton nos dejaba sin palabras al recibir al emir de Catar con un elegante total look en burdeos, tocado incluido, que respiraba sofisticación de pies a cabeza. Pero anoche, la Princesa de Gales cambió el tono y nos recordó por qué es un icono de estilo con un conjunto que parece sacado directamente de una postal navideña. Todo esto en uno de los eventos más especiales de su agenda: el concierto de villancicos en la Abadía de Westminster, una tradición que ella misma instauró en 2021 y que ya es imprescindible en la Navidad británica.

Con Westminster como escenario, luces parpadeantes y la magia de los villancicos llenando el aire, Kate no solo brilló como anfitriona, sino que demostró una vez más su habilidad para reinterpretar prendas de su armario y darles un aire nuevo. Y aquí está la clave de su éxito: un look que combina tradición, sostenibilidad y la dosis perfecta de modernidad para inspirar a todas las amantes de la moda en esta temporada. Porque sí, Kate Middleton no solo sabe cómo lucir impecable, también sabe conectarnos con esas piezas atemporales que no pasan de moda y que, con el giro adecuado, pueden seguir siendo las estrellas de nuestro armario.

El look de Kate Middleton perfecto para Navidad

La pieza principal de su estilismo fue un abrigo rojo Alexander McQueen que bien podría haber sido diseñado para protagonizar una escena de película navideña. Con su corte estructurado, botones dobles y ese rojo galés tan vibrante, Kate dejó claro que el reciclaje de prendas no significa sacrificar impacto. Esta joya de su vestidor ya la hemos visto en tres ocasiones desde su debut en 2020, y cada vez luce más actual. Pero el verdadero toque festivo lo puso la falda midi de tartán de Emilia Wickstead, una pieza que Kate estrenó en 2018 y que sigue siendo un básico para las fechas navideñas. Su estampado de cuadros rojos y negros no solo remite al espíritu tradicional escocés, sino que aporta calidez y un guiño a la herencia británica. Es ese tipo de prenda que todas deberíamos tener en el armario para las reuniones familiares o incluso para una tarde de mercado navideño. Las botas altas de ante negro de Polo Ralph Lauren, elegantes y funcionales, añadieron un aire moderno y estilizaron la figura de Kate. En cuanto a los accesorios, la Princesa apostó por la discreción con un brazalete de Halcyon Days, mientras que el verdadero golpe de efecto vino con sus pendientes Amberley baroque pearl de Mulberry, la única novedad de la noche. Estas joyas de perlas barrocas añadieron un toque fresco y contemporáneo que elevó aún más el look.

El look de Kate Middleton en el concierto de Navidad 2024. Gtres

¿La moraleja? Si tienes un abrigo rojo en tu armario, esta es la señal para sacarlo. Si no, quizá sea el momento de invertir en uno. Y si además lo combinas con una falda de cuadros, unas botas altas y unos pendientes especiales, estarás más que lista para brillar en cualquier evento navideño. Porque, al final, lo que Kate Middleton nos enseña cada temporada es que la elegancia está en los detalles… y en cómo los llevas.