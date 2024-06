La Reina Sofía continúa en Almería con su uniforme favorito (e infalible) que todavía podemos llevar a la oficina

La Reina Sofía continúa presidiendo el primer congreso internacional de ELA en Almería. Dicho acto ha comenzado este jueves presidido por la monarca, así como organizado por la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas). El congreso se ha creado como un hito crucial en la lucha contra una enfermedad neurodegenerativa todavía sin cura. Ha reunido a expertos, investigadores, profesionales de la salud y asociaciones de personas y familias afectados por la ELA con el objetivo de impulsar la investigación y sensibilizar a la sociedad, así como promover el intercambio de conocimientos y experiencias. Estos últimos días, se ha hablado sobre la Casa Realespañola a causa de la gran celebración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI. Y no únicamente por este motivo de relevancia, sino por los elegantes looks de la Reina Letizia, así como de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. No obstante, la Reina Sofía no ha asistido a este acto oficial, pero sí que la hemos visto en Almería con un estilismo a juego con los que han lucido Doña Letizia y la heredera al trono en estos días de celebraciones (en rojo y blanco). Y si vimos a la Reina Emérita con un estilismo de chaqueta y pantalón combinado con fular sofisticado el primer día del congreso internacional de ELA, ayer volvió a aparecer con un look similar, pero apostando por una colorimetría más oscura.

La Reina Sofía tiene un uniforme clásico y socorrido para los actos oficiales. La vimos en el primer congreso internacional de ELA en Almería con una elegante y ajustada chaqueta roja combinada con unos pantalones de pinza en blanco impolutos acompañados de un fular en blanco y negro que elevó el look en su totalidad. Eso sí, sin olvidarse del broche en el que más confía. Este viernes ha apostado por la misma combinación, puesto que es la típica que todas tenemos en el armario porque sabemos que nunca falla para ningún evento. Nos estamos refiriendo a la blazer con hombreras en marino que ha conjuntado con pantalones anchos de efecto satinado (y con un toque de tendencia pijamera). Un look al que también ha añadido su imprescindible fular, pero esta vez, en colores azules y blancos.

La reina Sofía preside el I Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós' en Almería Carlos Barba Agencia EFE

