La Reina Letizia recicla de nuevo su vestido azul favorito con Mary Janes de tacón sensato para su cita con el periodismo madrileño

La Reina Letizia ha empezado la semana de agenda oficial de Casa Real con un acto de lo más especial con su pasado periodístico, después de asistir el pasado sábado a la misa inaugural del pontificado del Papa León XIV. Una cita con el periodismo madrileño de esas que tanto le gustan a la monarca. Los Reyes han sido los encargados de presidir esta tarde los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid que, en su 86ª edición, han reconocido las trayectorias de Fernando Ónega, Vicente Vallés, Irene Dorta y Ana del Barrio, así como la celebración de su 130º aniversario.

Para la ocasión, Letizia se ha puesto un look lady de lo más formal y glamuroso que ya hemos visto en anteriores ocasiones, mientras que en la pasada edición optó por un look de oficina con un traje de Mango, compuesto por tres piezas de sastre muy favorecedoras y con el tejido de invierno por excelencia. Eso sí, nos quedamos sin ver mañana a la Reina Letizia con tiara y su look de cena de gala por un motivo de peso. Y es que el sultán de Omás, Haitham Bin Tariq al Busaid, se ha visto obligado a cancelar la esperada visita de Estado que iba a realizar a España. Con ella, iba a poner fin a dos años sin recepciones oficiales a mandatarios extranjeros. Una situación que se ha dado por una causa de fuerza mayor: el fallecimiento de Lady Al-Jalila, la suegra del monarca omaní.

El look de la Reina Letizia para una tarde de periodismo

Así que sin look de gala de esos que tanto esperamos ver a la Reina Letizia con tiara, nos hemos tenido que conformar con el de esta tarde periodismo en Madrid. Que, por cierto, no ha pasado nada desapercibido, así como nos ha dado una lección de moda de cómo dar otra vida más a un atuendo. Eso sí, sin ser nada aburrida, siendo fiel al estilo característico de la royal española y jugando con los complementos. Y es que, la Reina Letizia ha repetido el vestido azul petroleo con mariposas bordadas de Bottega Veneta de 2.300 euros que ya estrenó en 2018 en un viaje a Santiago de Compostela. Desde entonces, ha recurrido a él en diversas ocasiones dándole un aire totalmente distinto.

Para la 86ª edición de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid ha apostado por el toque formal que le define, pero con un añadido juvenil. De corte midi de lo más sencillo, pero básico para permanecer en el armario sin que pase de moda (como bien ha demostrado en los últimos años). Un atuendo ligero y fresquito de corte relajado, con cuello de pico, manga corta y falda de vuelo al que se añade un cinturón delgado que ayuda a enfatizar la silueta de la monarca.

Los Reyes Letizia y Felipe en la 86ª edición de los Premios de la Asociación de Prensa. Gtres

Ha combinado este precioso vestido con bolso de mano en negro de lo más sobrio y funcional, así como de unas Mary Janes al tono de lo más cómodas, coquetas y de efecto rejuvenecedor. Y, sobre todo, están en tendencia. Porque, alerta spoiler: se vuelven a llevar.

Mary Janes de la Reina Letizia. Gtres

No cabe duda de que Letizia se ha guardado uno de los atuendos más socorridos, favorecedores y versátiles para esta cita tan especial con el periodismo. Una vez más, demuestra que podemos dar segundas, terceras o infinitas vidas a nuestras prendas de armario.