El look de Marta Luisa de Noruega (de su firma y a juego con su futuro marido Durek Verrett) es por el que preguntan las mujeres 50+

Estamos a pocas horas de presenciar una de las bodas reales más esperadas del año. Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett se casan mañana, sábado 31 de agosto, después de anunciar su compromiso y casi cinco de comenzar su relación. A los 51 años, la hija de los reyes Harald ySonia de Noruega, está viviendo uno de sus mejores momentos con el chamán tras unos años de relación que no ha estado exenta de polémica. La ceremonia tendrá lugar en el lujoso Hotel Unión, ubicado en el fiordo Geiranger, declarado Patrimonio de la UNESCO y que es conocido por su paisaje mágico, y de la mano del párroco Margit Lovise Holte. A pocas horas de darse el 'sí quiero', ambos se han desplazado hasta el jardín del Hotel 1904 (en Alesund) para celebrar una preboda de temática latinoamericana, que continuará hoy con un paseo en bardo por dicho fiordo. Eso sí, antes de descubrir el vestido de novia de Marta Luisa de Noruega, hemos fichado una prenda de lo más original y atípica que tenía guardada en su fondo de armario a juego con su futuro marido. Y es de la marca de la propia princesa (Hést) que fundó hace cinco años con unas amigas. Se trata de un vestido largo de corte asimétrico, de escote recto que se sujeta con dos tirantes en el cuello con broche de corazón. Lo más llamativo se centra en el estampado: una base fucsia con múltiples prints en forma de 'H' en blanco. Lo ha combinado con sandalias de tacón (con plataforma y pulsera en el tobillo) de la misma tonalidad.

Tal es la relevancia de este acontecimiento que varios rostros de la realeza internacional asistirán a la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verett. Entre ellos encontraremos al príncipe heredero Haakon con su mujer Mette-Marit y sus dos hijos; Ingrid y Sverre Magnus, de la princesa Victoria de Sueciay su marido Daniel o Carlos Flipe y Sofía de Suecia. Todos ellos deberán cumplir con el rigoroso código de vestimenta que han establecido tanto la novia como el novio. En cuanto a los looksde invitada, no podrán vestirse de blanco, rosa, negro o dorado, mientras que es estrictamente obligatorio que los hombres vistan con esmoquin. Asimismo, han dejado claro que durante la ceremonia no se podrán utilizar los teléfonos móviles para que no se filtren imágenes o vídeos.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett horas antes de su boda. Gtres

En pocas horas podremos descubrir todos los detalles del vestido de novia de Marta Luisa de Noruega en su boda con el chamán Durek Verrett.