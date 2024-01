Nuestro vestido de gala favorito es este de H&M que Victoria de Suecia ha sacado del armario para la cena con los Macron

Entre las cosas que más nos gustan a las amantes de la moda están, las alfombras rojas, una seria de la historia de la moda, una buena exposición y cómo no, las cenas de gala de las casa reales. Nos encanta un viaje de Estado, eso está claro. Y no para las alianzas políticas, que también pero en esta sección no nos incumbe, si no para analizar todos los looks al detalle y más aún cuando hay casas reales de por medio. Eso es lo que nos ha pasado esta mañana de martes en Suecia, porque Inmerso en una serie de viajes internacionales, India, Suecia y Ucrania en febrero, Macron está ahora en Suecia y si ayer por la mañana os fijábamos en los looks de la recepción en palacio, ahora lo hacemos con la cena de gala. Una cena de la gala para la que Victoria de Suecia ha recuperado su vestido de H&M sostenible que hicieron expresamente para ella y que es nuestro favorito.

En una noche de princesas y realeza con mucha tiara y joya del joyero real, la princesa Victoria de Suecia ha rescatado su vestido de H&M Conscious hecho especialmente para ella. Un diseño que estrenó en la gala de los Nobel de 2016 y que está creado en seda, tul y poliéster conseguidos gracias al reciclaje de, entre otros envases, botellas de plástico. Un diseño de lo más especial, que aunque no estaba a la venta en su momento, a nosotras ya nos robó el corazón. Una colección sostenible de la que la Reina Letizia tiene alguna prenda de las que sí estaban a la venta.

La Princesa Sofía en cambio ha estrenado este maravilloso vestido dorado de Lars Wallin con escote palabra de honor y tul en los hombros y las mangas. Lo que diríamos un diseño total de princesa, sin olvidarse de la tiara.

Por su parte Brigitte Macron ha vuelto a lucir un vestido blanco como ya hizo por la mañana, pero esta vez largo hasta los pies y con aplicaciones doradas tanto en el escote como en la cintura.

Una noche de realeza y política de esas que nos gusta analizar al detalle, porque ya sabemos que la moda habla, y mucho más en estas ocasiones.