El look más rompedor de Aitana con vaqueros con tachuelas para celebrar (gratis) en Cibeles la Euro 2024

La pitonisa Aitana tampoco ha faltado en la celebración de España de la que ya predijo que sería campeona de Europa. La selección española masculina de fútbol se dio este lunes un baño de masas en la Plaza de Cibeles de Madrid, donde fue agasajada por la conquista de la cuarta Eurocopa en Alemania por miles de aficionados y aficionadas que le acompañaron desde su salida del Palacio de La Moncloa hasta el lugar de la fiesta final. Aitana, que ha mostrado su apoyo al equipo con una camiseta, confiaba plenamente en la victoria de su país. Y puede demostrarlo: la artista ha compartido un vídeo grabado hace más de dos semanas por Sebastián Yatra en el que predice exactamente el resultado. Sus seguidores han alabado sus habilidades premonitorias y el propio Sebastián la ha comparado con el célebre pulpo Paul, el cual se hizo famoso hace más de una década por "adivinar" con precisión los resultados futbolísticos. Por eso, no se ha perdido la fiesta en Cibeles para cantar unas canciones y estar con los jugadores de España. Pero la polémica estaba servida, ¿ha cobrado por esta actuación?

Al saltar públicamente la noticia, Aitana ha recibido algunas críticas por cobrar por participar en la celebración, algo que ella misma ha querido desmentir públicamente. "Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio", ha escrito una cuenta de cotilleo, y la catalana no ha tardado en responder. "No me pagan nada. Voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todos y que nos ha hecho tener mucha ilusión". Y con esa ilusión nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sulook con camiseta crop de España, gorra y unos vaqueros negros anchos con tachuelas.

Un estilismo de lo más rompedor para una noche de celebración para Aitana que seguro que no olvidará, y que a Sebastián Yatra le hubiera gustado compartir con ella.