El look de oficina con chaleco y camisa de Isabel Díaz Ayuso es el que todas tenemos en nuestro armario

Isabel Díaz Ayuso hoy sí que ha llevado el perfecto look de oficina que todas tenemos en el armario. De todos los looks de la vuelta a la oficina, y al trabajo, en este mes de septiembre, el de Isabel Díaz Ayuso el de ayer era el que menos nos esperábamos. Y es que ayer nos sorprendió con su estilismo más casual con jeans y zapatillas Converse blancas, pero hoy la presidenta ya ha vuelto a uno de sus estilismos de confianza para las jornadas de trabajo en Madrid, chaleco, camisa y jeans. Eso sí, nada de zapatillas hoy, de nuevo sandalias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional trabaja para que "en estos días" los vecinos de municipios gravemente afectados por la DANA puedan "sellar automáticamente" la renovación de la demanda de empleo, dados los "evidentes problemas de movilidad" que están sufriendo.

No tenemos dudas, y muchas pruebas. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las referentes de moda de los últimos meses, da igual que sea con un vestido de gala, un traje o un look más casual con el que ir a un acto de campaña, o nosotras a la oficina. Teniendo claro que su diseñadora favorita por excelencia es Vicky Martín Berrocal, esta vez Ayuso ha dejado a un lado los looks más de invitada perfecta, para lucir unos jeans de esos rectos de tiro alto y 'efecto tipazo' que las mujeres que mejor visten siempre tienen en su armario y recurren a ellos cuando no saben que ponerse. Porque un jean de tiro alto recto siempre es un imprescindible en el armario de una mujer, da igual que sea invierno o verano, porque siempre te soluciona todos los estilismos.

Ayuso inaugura una Oficina de Empleo en Rivas-Vaciamadrid Marta Fernández Jara EUROPAPRESS

Eso sí, no es tarea fácil encontrar el vaquero perfecto que te siente como un guante, pero Isabel Díaz Ayuso lo ha conseguido con este jean de tiro alto y recto que ha combinado con camisa blanca, chaleco negro de lo más estilizador con hombreras marcadas y lazada a la cintura.