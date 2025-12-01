Marta Sánchez le resta brillo a Rosalía al quitarle mérito a su trabajo

Rosalía está en el punto de mira de muchos. Después de cinco años sin lanzar disco, la publicación de ‘Lux’, su última aventura discográfica, ha provocado un gran revuelo. No solo entre sus fans, que lo esperaban con los brazos abiertos y no han sido defraudados con el resultado. También otros que se mantenían al margen de lo que cantaba la artista catalana, pero que en esta ocasión no han podido mirar hacia otro lado. La potente maquinaria de marketing que hay detrás de la cantante ha hecho que sus canciones estén en boca de todos, incluso en informativos de televisión o paralizando el centro de Madrid con gran escándalo.

Pero también en boca de otros muchos artistas. Dado el revuelo que ha generado Rosalía con su nueva colección de canciones, que le han encumbrado aún más al éxito, ha hecho que muchos compañeros de profesión valoren su trabajo. Hay unanimidad a la hora de aplaudirla, aunque quizá lo hace con menos pasiónMarta Sánchez, que ha querido deslucir un poco lo que está consiguiendo la catalana. No tanto porque no tenga mérito o no lo considere digno de mención, sino porque no le resulta algo novedoso, pues ya otros lo lograron antes.

Marta Sánchez opina sobre el trabajo de Rosalía

Son muchos los que consideran que el último disco de Rosalía ha marcado un hito en la música española. Especialmente por darle una repercusión internacional sin precedentes, siendo sus temas esperadísimos dentro y fuera de nuestras fronteras. Algo que no le parece para tanto a Marta Sánchez, que al hablar del “efecto Rosalía” para la revista ‘Esquire’, defiende que hay muchos otros artistas antes que ella que han logrado romper ese muro con el que se han topado muchos otros también.

Conquistar otros mercados puede resultar complicado, aunque Rosalía lo ha hecho de forma magistral que parecía una tarea sencilla. Pero no le ha sorprendido lo más mínimo a su predecesora en los escenarios: “Hay muchos artistas latinos de hace muchas décadas que empezaron ya pico y pala a abrir el terreno. No son los que están ahora los que han descubierto América. Creo que la música latina la lleva trabajando mucha gente antes”, destaca en su entrevista, sin dudar en poner otros ejemplos.

Marta Sánchez también conquistó otros países con sus temas, antes de que lo hiciese Rosalía. Pero para no ponerse la medalla, la artista ha querido poner de relieve la labor realizada por otros grandes de la música antes que ellos, como son Gloria Estefan, Julio Iglesias, Rocío Jurado o Juan Luis Guerra: “No se puede olvidar el trabajo que han hecho ellos antes de mucha gente nueva que está triunfando hoy en día”, responde cuando le preguntan sobre el “efecto Rosalía”, que sorprende mucho a la nueva generación, aunque ya se vivió décadas antes.

Marta Sánchez en 'El Hormiguero' El Hormiguero

“Creo que la música latina es muy poderosa, que nuestra lengua somos muchos millones de hispanoparlantes. También hemos trabajado mucho que la lengua española suene bien en la música y los americanos se han dado cuenta hace décadas. Y, eso sí, es importante que los trabajos que llegan allí sean buenos, como el caso de ‘Lux’ y eso se lo merece. Se lo ha ganado a pulso”, termina por reconocer Marta Sánchez que la labor de Rosalía en su último trabajo se merece el éxito que le está acompañando. Y es que, aunque no le gusta que caigan en el olvido quienes han recorrido la misma senda del triunfo antes que ella, no puede negarle su talento.