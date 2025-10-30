Rosalía presenta su nuevo disco en México con el look más místico y minimalista de su carrera

Rosalía ha vuelto a demostrar que su estilo es una extensión de su arte. La cantante catalana viajó hasta Ciudad de México para celebrar la primera escucha de LUX, su esperado cuarto álbum de estudio, y lo hizo con un look que es pura declaración de intenciones: minimalismo oscuro, fuerza escénica y una elegancia que roza lo místico.

Un look negro cargado de simbolismo

Fiel a su estética conceptual, Rosalía apareció ante el público con un conjunto negro de inspiración etérea, compuesto por un top sin mangas con aberturas laterales y una falda larga de volumen arquitectónico con lazada XL en la cadera. La artista apostó por las líneas limpias, los tejidos fluidos y un aire casi ritual que encajaba perfectamente con la ambientación del evento: un escenario cubierto por cortinas blancas y una iluminación suave que envolvía toda la sala.

El negro, su color fetiche en los momentos clave, volvió a ser su mejor aliado. Un tono que transmite poder, introspección y elegancia —las tres claves del universo estético de LUX, un disco que, según ha explicado la artista, “está inspirado en mujeres, santas y en el misticismo femenino”.

La nueva era de Rosalía: espiritualidad y vanguardia

Durante el listening party, Rosalía se mostró cercana y emocionada, agradeciendo a su público mexicano el cariño recibido: “Me siento muy agradecida de poder hacer la música en la que de verdad creo y tan bendecida de poder compartirla con vosotros”, confesó.

Con este gesto y su estilismo, la cantante deja claro que entra en una nueva etapa creativa. LUX promete ser su proyecto más personal y simbólico hasta la fecha, una continuación más introspectiva del universo visual que ya exploró en Motomami, pero ahora desde un enfoque más espiritual, casi ceremonial.

El look, en este contexto, cobra un significado más profundo: no se trata solo de moda, sino de identidad artística. Rosalía domina como pocas el arte de convertir la ropa en lenguaje. El volumen teatral de su falda, el movimiento de los tejidos y la sobriedad monocromática refuerzan la sensación de estar ante una artista que transforma cada aparición en una performance.

Cabello natural y maquillaje minimalista

Para completar su estilismo, Rosalía optó por su melena larga suelta con una raya central marcada y un toque húmedo que le daba un aire místico y terrenal. El maquillaje, casi imperceptible, se centró en una piel luminosa, labios naturales y cejas definidas, dejando que su expresión fuera la verdadera protagonista.

Moda y mensaje: el poder de la sencillez

Rosalía no necesitó lentejuelas ni artificios para captar toda la atención. Su look fue una oda a la pureza, a la feminidad y a la fuerza interior. Con esta elección, la artista confirma que está lista para una nueva era en la que la moda vuelve a ser parte esencial de su narrativa visual.

El próximo 7 de noviembre, día del lanzamiento de LUX, promete marcar el inicio de un nuevo capítulo para la catalana, que sigue demostrando que su estilo —igual que su música— evoluciona, se transforma y nunca deja indiferente.