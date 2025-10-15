Lourdes Montes, elegancia andaluza con el vestido tricolor que promete arrasar este otoño

La diseñadora sevillana volvió a demostrar por qué es uno de los grandes iconos del estilo del sur al recibir el galardón que la reconoce como Embajadora de la Moda Andaluza. Una cita en la que, fiel a su esencia, deslumbró con un vestido de la firma Colour Nude, creado por Carmen Osuna, que combinaba sobriedad, originalidad y sofisticación a partes iguales.

Un premio a su labor por la moda andaluza

Lourdes Montes fue reconocida durante la Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA) por su contribución a la difusión del diseño de su tierra. La creadora de la firma MiAbril, que comparte con su socia Rocío Terry, lleva años impulsando la moda del sur con un sello propio donde los tejidos nobles, los cortes impecables y el color tienen un protagonismo indiscutible.

Radiante y emocionada, la diseñadora recibió el premio arropada por nombres destacados de la industria como Juan Vidal, Fernando Claro o Rocío Peralta. Y, como no podía ser de otra manera, lo hizo defendiendo la moda andaluza sobre la alfombra azul con un look de inspiración local.

El vestido tricolor más favorecedor del otoño

Para esta ocasión tan especial, Lourdes eligió el modelo Kline, una de las piezas estrella de la colección otoño-invierno de Colour Nude. Confeccionado en punto elástico y diseñado y fabricado en España, destaca por su combinación de tres tonos en bloque —negro, gris y blanco— que estilizan la figura y alargan visualmente el cuerpo gracias a su disposición vertical.

El diseño, con cuello subido, hombreras marcadas, manga larga y falda evasé de largo tobillero, representa a la perfección la elegancia sobria y arquitectónica que caracteriza a la firma. Un vestido que, además, demuestra cómo las líneas depuradas pueden resultar igual de impactantes que los bordados o los brillos más elaborados.

Complementos en negro y un moño de bailarina

Para completar su estilismo, Lourdes optó por accesorios en negro: unas sandalias de tacón fino con tiras delanteras y un bolso de mano con acabado efecto coco. Como joyas, solo unos pendientes discretos y un moño pulido tipo bailarina que aportaba un aire clásico y sofisticado.

Vestido Kline. Colour Nude

El resultado fue un look equilibrado, elegante y rotundo, con el que la sevillana volvió a confirmar su dominio absoluto del estilo andaluz contemporáneo. Una apuesta sencilla pero de efecto, capaz de inspirar tanto a las invitadas de otoño como a quienes buscan prendas atemporales que hablen de identidad y moda consciente.

Lourdes Montes,una vez más, se erige como la mejor embajadora del diseño hecho en Andalucía, combinando orgullo local y elegancia universal.