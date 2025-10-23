Lourdes Montes y el vestido blanco que todas las novias minimalistas van a querer copiar

Madrid acogió una de las citas más exclusivas del calendario social: la gala Rabat Magnificent, un encuentro que cada año reúne a rostros conocidos del mundo de la cultura, la moda y el entretenimiento para celebrar la belleza de los diamantes y el lujo artesanal. En esta ocasión, entre las invitadas más elegantes de la velada destacaron, Tana Riveray Lourdes Montes, que deslumbró con un look blanco impoluto digno de una novia moderna.

Un vestido blanco que redefine la elegancia minimalista

Lourdes apostó por la pureza del blanco con un vestido largo de Silvia Tcherassi, confeccionado en tejido fluido y líneas depuradas. La prenda, con nudo frontal y abertura central, aportaba movimiento y una feminidad serena, sin artificios. El diseño, de manga larga y cuello cerrado, equilibraba sobriedad y sensualidad de una forma magistral, creando una silueta que realzaba su figura con sutileza.

Lourdes Montes. Gtres

Este tipo de vestido, que podría pasar perfectamente por una propuesta de novia civil o de segunda ceremonia, refleja la tendencia actual hacia el minimalismo nupcial: prendas atemporales, sin excesos, donde la calidad del tejido y el corte son los verdaderos protagonistas. Lourdes Montes lo defendió con su habitual elegancia natural, demostrando que a veces el blanco más puro puede ser la elección más poderosa.

Detalles dorados y joyas con brillo propio

La sevillana completó el look con salones dorados en punta y un bolso de mano metálico a juego, que añadían un toque de sofisticación sin romper la armonía del conjunto. En cuanto a las joyas, optó por piezas de Rabat, la firma anfitriona del evento, destacando unos pendientes colgantes y un collar corto de perlas que aportaban luz al rostro.

Lourdes Montes. Gtres

El resultado fue un equilibrio perfecto entre el clasicismo del blanco y el lujo discreto del dorado, una combinación que refuerza esa estética de novia contemporánea que huye del exceso y apuesta por la elegancia pura.

Un recogido pulido y maquillaje natural para un acabado perfecto

Para acompañar el vestido, Lourdes lució un recogido bajo pulido, un peinado sencillo que dejaba todo el protagonismo al cuello cerrado del diseño y realzaba sus rasgos. El maquillaje, en tonos neutros, completaba el look con un acabado luminoso y natural, perfecto para una noche donde el brillo lo ponían los diamantes.

Con esta aparición, Lourdes Montes confirma que el blanco no solo pertenece a las novias, sino también a las mujeres que entienden la elegancia como una actitud. En una alfombra dominada por colores intensos y lentejuelas, su apuesta minimalista fue un soplo de aire fresco que conquistó todas las miradas