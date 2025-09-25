María Pombo apuesta por la camiseta de rayas más viral en su primer look premamá en Miami

María Pombo ha vuelto a demostrar que la moda y la maternidad no están reñidas. La influencer, que disfruta de unos días en Miami, ha compartido en sus redes sociales su primer estilismo premamá en esta nueva etapa y lo ha hecho con una de esas prendas que ya apuntan a convertirse en objeto de deseo: una camiseta de rayas cropped firmada por The Frankie Shop.

La empresaria madrileña, referente de estilo en España, se ha dejado ver con un look fresco, cómodo y actual que encaja a la perfección con el ambiente relajado de la ciudad de Florida. En la fotografía que ha compartido en stories, María Pombo posa frente al espejo luciendo su incipiente tripita y confirmando que seguirá marcando tendencia también durante el embarazo.

La camiseta de rayas que arrasa entre las insiders

La pieza protagonista de su estilismo es la Viseu Cropped Tee White/Red Stripe, un diseño de aire marinero que pertenece a la nueva colección de The Frankie Shop, una de las firmas favoritas de las influencers internacionales. Confeccionada en algodón ligero y 100 % natural, esta camiseta destaca por su corte recto y relajado, las mangas amplias, el cuello redondo en contraste azul marino y, sobre todo, su silhouette cropped, que deja ver ligeramente la zona abdominal.

Camiseta rayas. The Frankie Shop

La prenda tiene un precio de 85 euros en la web de la marca y ya se perfila como un básico de entretiempo ideal para quienes buscan un aire effortless con un toque parisino. Sus líneas rojas sobre fondo blanco son el detalle perfecto para conseguir un look atemporal con guiños al estilo navy que nunca pasa de moda.

Así combina María Pombo la camiseta de The Frankie Shop

La influencer optó por llevar esta camiseta con un pantalón ancho de lino blanco de cintura elástica, una elección cómoda y fresca, ideal para el clima cálido de Miami. El look lo completó con un bolso de hombro en color neutro y joyas discretas, demostrando que en la sencillez está la clave de un buen estilismo.

El look de María Pombo. @mariapombo

El resultado es un conjunto minimalista, relajado y sofisticado al mismo tiempo, perfecto tanto para una jornada de turismo como para una tarde informal en la ciudad. Además, este tipo de combinaciones son muy fáciles de recrear con prendas que ya tenemos en el armario.

Un look que marca tendencia en la moda premamá

El ejemplo de María Pombo rompe con la idea de que la moda premamá está limitada a prendas exclusivamente diseñadas para esta etapa. Su elección de una camiseta crop, prenda a priori poco asociada al embarazo, demuestra que lo importante es adaptarse a cada momento con seguridad y estilo. La influencer transmite naturalidad mostrando su tripita y reafirma que la maternidad no implica renunciar a las tendencias.

Este primer look premamá en Miami no solo refleja su personalidad, sino que también inspira a muchas mujeres a experimentar con prendas de moda sin miedo a perder comodidad. María Pombo vuelve a dejar claro que sigue siendo una de las prescriptoras de estilo más influyentes del panorama nacional y que su capacidad para viralizar prendas se mantiene intacta.