María Pombo y su uniforme premamá más ideal: americana ‘cropped’ y vaqueros bajos que definen su estilo cómodo y sofisticado

María Pomboha vuelto a demostrar que el embarazo y el estilo no están reñidos. La empresaria e influencer, que atraviesa una de las etapas más dulces de su vida a la espera de su tercer hijo junto a Pablo Castellano, ha compartido una nueva imagen en sus redes sociales donde revela cuál es su nuevo “uniforme premamá” para el día a día.

Desde el salón de belleza Maison de Beauté Madrid, uno de sus lugares de referencia en la capital, María ha posado frente al espejo con un look sencillo pero con mucha intención: una americana gris de corte ‘cropped’ y unos vaqueros de cintura baja, una combinación que se ha convertido en su sello personal durante esta nueva etapa.

El look premamá que combina comodidad y tendencia

Lejos de optar por prendas premamá tradicionales, la influencer ha apostado por una silueta que respeta su estilo habitual. La americana corta, ligeramente estructurada y con escote en pico, deja entrever su tripita de embarazada, aportando un toque desenfadado y muy actual.

El look de María Pombo. Instagram @mariapomno

El detalle más interesante está en los pantalones vaqueros de tiro bajo, una tendencia que ha regresado con fuerza y que María adapta a la perfección a su figura. Este tipo de prenda, que recuerda al espíritu ‘dosmilero’, resulta ideal para las futuras mamás que quieren seguir vistiendo con sus básicos de siempre sin renunciar a la comodidad.

El nuevo ‘pregnancy style’ de María Pombo

Durante sus embarazos, María Pombo siempre ha destacado por mantener un estilo coherente y elegante, apostando por prendas cómodas pero con un toque sofisticado. En esta ocasión, su elección refleja una tendencia que ya muchas ‘it moms’ han adoptado: mezclar moda y maternidad con naturalidad, sin perder la esencia personal.

El conjunto que luce en la imagen se completa con un peinado suelto y natural, una manicura recién hecha —como ella misma indica en su historia de Instagram— y un maquillaje casi imperceptible. Un ejemplo más de que el minimalismo chic sigue siendo una de las claves de su armario.

Inspiración para futuras mamás

El “uniforme premamá” de María Pombo demuestra que no hace falta recurrir a prendas específicas de embarazo para mantener el estilo. Una blazer bien cortada, unos jeans relajados y un top neutro pueden convertirse en la base perfecta para un sinfín de combinaciones, adaptándose a las distintas etapas de la gestación.

Su elección no solo inspira por su sencillez, sino también por su autenticidad. María vuelve a posicionarse como referente del estilo real y alcanzable, esa mezcla entre naturalidad, tendencia y elegancia que la caracteriza.

Con looks como este, la influencer reafirma su lugar como una de las prescriptoras de moda más seguidas de nuestro país y deja claro que, incluso en su tercer embarazo, su estilo sigue evolucionando con tanta frescura como siempre.