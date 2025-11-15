María Pombo tiene el look perfecto para un fin de semana lluvioso: abrigo de cuero, punto y jeans

María Pombo sigue siendo la mejor inspiración para mujeres embarazadas, bueno y para las no embarazadas también, seamos sinceras. Y es que, en gran parte gracias a ella los looks premamá han pasado de ser siluetas básicas, anchas y poco favorecedoras a un desfile de sofisticación y elegancia relajada. La verdad es que a la influencer no hay ocasión que se le resista, ella siempre encuentra la manera de elevar sus looks ya sea en un día soleado de playa presumiendo de barriguita como en una jornada gris y lluviosa.

Y es que, cuando a muchas de nosotras en cuanto se nubla se nos quitan las ganas de salir de casa, la madrileña ha vuelto a dejar claro porque es una de las prescriptoras de estilo más admiradas del panorama nacional. Así que, si en este fin de semana lluvioso necesitas un poco de inspiración, el último look de María Pombo te vendrá como anillo al dedo, y lo mejor es que estamos seguras de que puedes replicarlo sin problema. Solo necesitarás un abrigo de efecto cuero, una jersey de punto y unos vaqueros anchos.

El look de María Pombo: cómo elevar tres básicos con elegancia (estés o no embarazada)

En sus últimas historias de Instagram, la mediana de las Pombo nos ha regalado un look que define a la perfección su estilo: sencillo, cómodo, favorecedor y con ese guiño tendencia que convierte un conjunto básico en algo especial.

La pieza clave es un abrigo largo efecto cuero en negro, de esos que aportan presencia al instante y funcionan igual de bien con vestidos midi, pantalones de traje o jeans. Es la prenda que hace que cualquier estilismo parezca más pensado incluso aunque te lo hayas puesto en tres segundos. Debajo, la influencer lleva un jersey de punto canalé en crudo, con escote corazón y un ajuste suave que realza la barriga sin apretar ni perder comodidad. El punto blanco o crudo siempre suma luminosidad en días grises, y además contrasta especialmente bien con tonalidades oscuras.

El look para días lluviosos de María Pombo. @mariapombo

Para rematar, María ha apostado por unos jeans rectos blancos —sí, blancos en noviembre, y sí, funcionan— que equilibran la silueta y aportan ese toque fresco y relajado que tanto caracteriza su estilo. El look lo completa con joyas en plata y un look beauty muy natural, cabello suelto incluido. Lo que da como resultado un look impecable que reúne todas las claves del estilo de María: versátil, chic, atemporal y fácil de replicar.

Por qué su outfit es el uniforme perfecto de otoño para días lluviosos

Lo que más nos gusta de este estilismo (además de lo bien que le sienta) es lo práctico que es cuando el tiempo no acompaña.

El abrigo de efecto cuero protege del viento, repele la humedad mejor que otros tejidos y añade esa textura sofisticada que eleva cualquier conjunto.

El punto en tonos claros aporta confort, luz y un aire "cozy" perfecto para un día frío.

Los jeans rectos son la alternativa más cómoda y versátil, especialmente cuando buscamos equilibrio entre estilo y movilidad.

Y la gama cromática neutra —negro, crudo y blanco— funciona siempre, pero especialmente en otoño, cuando buscamos looks que se sientan limpios, pulidos y con estética "efortless".

Nuestro veredicto es claro, el último look de María Pombo va directo a la carpeta de inspiración para días lluviosos. Y sí, embarazada o no, todas podemos copiarlo este fin de semana.