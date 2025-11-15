Victoria Federica se ha llevado a Miami el top de terciopelo negro de Zara ideal para cenas de Navidad

Victoria Federica sigue disfrutando de unos días de en Miami, y como era de esperar todos los estilismos que ha metido en su maleta al otro lado del charco son pura inspiración. La "royal" es una de esas mujeres que, cada vez que aparece, genera conversación: todo el mundo quiere saber qué lleva, cómo lo combina y qué prenda será la próxima en viralizarse. Y su última aparición en la ciudad de Florida lo confirma.

La sobrina del rey Felipe VI acudió a un exclusivo cóctel organizado por el Consulado General de España en Miami e International Studies Foundation (ISF), presidida por la Dra. María Díaz de la Cebosa, un evento previo a la sexta edición del Rastrillo 305, el festival benéfico que une cultura, música y solidaridad con el objetivo de recaudar fondos para que jóvenes de bajos ingresos puedan realizar el Camino de Santiago. Una cita repleta de personalidades del ámbito empresarial, cultural y social, donde Victoria Federica ejerció como madrina del festival y volvió a demostrar su capacidad para elevar cualquier look allá donde vaya. Y sí, lo ha vuelto a hacer: ha encontrado el top perfecto para las cenas de Navidad, ese que no solo favorece a cualquier edad y estilo, sino que también es apto para cualquier bolsillo.

El terciopelo: el tejido más elegante para las cenas de Navidad

Si hay un material que simboliza las noches de diciembre, ese es el terciopelo. Su brillo suave, su caída impecable y ese aire ligeramente retro que aporta elegancia sin esfuerzo lo han convertido en el favorito de estilistas y prescriptoras. En tops, vestidos o trajes, el terciopelo vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada festiva.

De hecho, firmas de lujo y marcas de invitada lo han recuperado en versiones más contemporáneas, con patrones limpios, acabados minimalistas y detalles especiales que lo alejan del típico look navideño y lo acercan a una estética mucho más actual. Y el look de Vic es la prueba perfecta de ello.

El look de Victoria Federica en Miami: sofisticación silenciosa con guiño festivo

Para la ocasión, la hija de la Infanta Elena apostó por un look que representa a la perfección su estilo: moderno, sobrio y con un toque aspiracional. El protagonista absoluto es un top de terciopelo negro de Zara, y que si nuestro instinto fashionista no falla, prevemos que no tardará mucho en agotarse.

Top globo terciopelo lazo, de Zara (22,95 euros)

Top globo terciopelo lazo. Zara

Se trata de un diseño de cuello halter con lazada lateral y bajo abullonado, este último detalle le da estructura y volumen sin restar elegancia. Este diseño consigue ese equilibrio tan buscado: un punto festivo pero sin caer en el exceso, chic pero fácil de combinar, negro pero con textura suficiente para destacar en cualquier cena. El terciopelo, además, añade profundidad y crea un contraste precioso con la piel, ideal para eventos nocturnos.

Victoria Federica en el consulado de España en Miami. Cortesía

Vic lo combinó con pantalones globo de tiro alto un corte que domina esta temporada y que estiliza visualmente la pierna como pocas siluetas hacen. Unos salones negros de acabado clásico que complementan ese efecto piernas infinitas y un bolso de mano en piel marrón chocolate y detalle dorado que mantiene la coherencia estética del conjunto. El resultado es un look impecable, elegante y práctico, perfecto para replicar en nuestras propias cenas navideñas.

Victoria Federica en el consulado de España en Miami. Cortesía

El "beauty look" por su parte, con la melena suelta y un maquillaje de lo más natural remata un conjunto que encaja a la perfección en un cóctel elegante, una cena navideña o cualquier cita en la que quieras un resultado moderno, sofisticado y con el punto exacto de tendencia. Palabra de "it girl".