Mariah Carey, la reina de la Navidad que aún dice "¡Aún no!"

Si hay una melodía que ha logrado penetrar en las tradiciones navideñas globales, esa es "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey. En poco más de tres décadas, la canción se ha convertido en un himno indispensable de las fiestas y, al mismo tiempo, en un elemento inseparable de la propia carrera de la cantante. Mariah, que comenzó su carrera con éxitos de pop más convencionales, terminó abrazando la Navidad como su sello distintivo, siendo víctima y verdugo de esta etapa que cada año se anticipa con fervor.

Aunque aún no hemos llegado a noviembre, la intérprete ya está preparando a sus seguidores para el momento que marca el pistoletazo de salida de la temporada navideña. En un vídeo publicado este jueves, titulado "¡¡Aún no!!", Carey aparece en distintas situaciones -—en su camerino, ensayando para un concierto o con su perrito en brazos- gritando a ritmo de su característico "It’s time" que la Navidad aún no ha llegado. La publicación se ha vuelto viral de inmediato, acumulando más de 800.000 "me gusta" en menos de 24 horas y más de 11.000 comentarios, entre ellos el de Paula Echevarría, que responde con un jocoso "Casi...". El próximo 1 de noviembre, una vez pase Halloween, la cantante dará oficialmente inicio a su temporada anual, y el mundo entero estará listo para seguirla al ritmo de sus villancicos modernos.

Imperio navideño

El fenómeno va mucho más allá del humor o la tradición: la Navidad es también su momento más lucrativo del año. Según The Economist, Mariah Carey se embolsa aproximadamente 3 millones de dólares anuales solo por esta canción, y Forbes calcula que, en los casi 30 años desde su estreno en 1994, podría haber ganado cerca de 70 millones de dólares por este single. Una cifra que confirma que el imperio navideño de Carey no es solo musical, sino también económico.

La historia detrás de la canción es casi tan rápida y brillante como su ritmo: Mariah y Walter Afanasieff coescribieron "All I Want for Christmas Is You" en apenas 15 minutos, jugando con un piano de rock 'n’ roll que inspiró tanto la melodía como la letra. Carey, que inicialmente rechazó la idea de convertirse en "la cantante de Navidad", terminó aceptando el título que hoy la define, aunque continúa publicando música fuera de la temporada: su decimosexto álbum, Here for it All, salió el pasado 26 de septiembre, recordando que no todo en la vida de Mariah gira alrededor de las luces y los abetos.

Entre memes virales, expectación global y millones de dólares en royalties, Mariah Carey sigue siendo la reina de la Navidad, pero con el humor de quien sabe que la temporada tiene su propio calendario: "¡Aún no!" advierte, mientras el mundo espera pacientemente que el villancico más famoso del pop vuelva a sonar en cada esquina del planeta.