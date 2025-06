Encontrar lencería que combine comodidad, diseño y buen precio no siempre es tarea fácil. Por suerte, las rebajas de verano de Intimissimi son la excusa perfecta para renovar el cajón de la ropa interior con piezas que no solo cumplen su función, sino que también elevan cualquier look. La firma italiana ha sabido posicionarse como una de las favoritas en cuanto a básicos de calidad, conjuntos delicados y pijamas con ese toque lujoso que se nota incluso en los pequeños detalles.

Ya sea que busques un sujetador discreto para llevar bajo un vestido especial, un conjunto de encaje para sentirte más femenina o un pijama satinado que parece sacado de un catálogo de moda, las rebajas actuales de Intimissimi son la oportunidad ideal para invertir en prendas que combinan estilo y funcionalidad. Además, sus diseños se caracterizan por ser tan versátiles que muchas de sus piezas no solo funcionan como ropa interior, sino que se convierten en protagonistas de looks completos.

A continuación, seleccionamos algunos de los modelos más interesantes que puedes encontrar en su web o tiendas, todos ellos con descuento y listos para acompañarte este verano y mucho más allá.

El encaje que nunca falla

Lo más interesante de las rebajas de Intimissimi este verano Intimissimi

Si hay un clásico que nunca pasa de moda es el encaje negro. Este sujetador balconette combina transparencia, pequeños lazos y una estructura que realza el pecho con un aire romántico y muy favorecedor. Ideal tanto para llevar bajo prendas especiales como para elevar tu día a día. (Ref: RBD2562)

El invisible imprescindible

Para esos vestidos o tops sin tirantes que protagonizan los looks estivales, nada mejor que un sujetador bandeau en tono neutro. Este diseño ultraligero se adapta al cuerpo sin marcar ni incomodar, ofreciendo sujeción y discreción a partes iguales. (Ref: RIF49L)

Pijama o look de calle

Las chaquetas tipo pijama de seda han conquistado la calle y este modelo lo demuestra. De corte masculino, pero con la suavidad y elegancia de la seda, es perfecta para estar cómoda en casa… o para combinar con vaqueros y sandalias y salir a la calle sin perder estilo. (Ref: CLD92A)

El vestido que va más allá de la lencería

Las combinaciones de seda y encaje han dejado de ser un secreto bajo la ropa. Esta pieza en verde oliva funciona como vestido lencero para una cena o para llevar en casa y sentirte especial. (Ref: LLD2566)