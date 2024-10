Los mejores looks de Letizia en los Premios Princesa de Asturias

Esta edición de los Premios Princesa de Asturias tiene un valor añadido de lo más especial respecto a los anteriores años. El próximo 25 de octubre se celebrará la entrega de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo, coincidiendo con el décimo aniversario del nombramiento de Leonor de Borbón como Presidenta de Honor de la Institución. Como cada ceremonia, se espera que asistan todos los integrantes de la Familia Real española, incluyendo tanto a la heredera al trono (que se desplazará desde la Escuela Naval de Marín) como a la Infanta Sofía, que pausará sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales por unos días. Entre los galardonados a los Premios Princesa de Asturias 2024 se encuentran Joan Manuel Serrat en la disciplina de Arte o Carolina Marín en la categoría de Deportes, así como Ana Blandiana en Letras. No cabe duda de que, a lo largo de esta edición, volveremos a poner en valor y promoción las labores científicas, culturales y humanísticas como patrimonio universal en nuestro país. En cada edición ocurre lo mismo. Y es que uno de los temas de conversación más comunes entre la sociedad son los looksde la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias a lo largo de la semana. La razón de ello es sencilla: la monarca apuesta por diseños exclusivos, así como extravagantes, que se acaban convirtiendo en un sinfín de tendencias descubiertas.

Desde el debut de Letizia en los Premios Princesa de Asturias, en la gran mayoría de las ediciones ha apostado por los diseñadores españoles tanto consolidados como emergentes en el panorama español. Hablamos de personalidades del calibre como Juan Vidal, Felipe Varela o Pertegaz. No obstante, con frecuencia acaba confiando en los diseños de invitada de Carolina Herrera, una de las firmas de lujo favoritas de la royal europea y en la que también recurre en multitud de actos oficiales. Si hablamos de los looksde la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias, debemos hacer mención de una abundancia de vestidos de todos los estilos, largos, escotes, colores o estampados. Sin embargo, las ocasiones en las que ha asistido con un dos piezas también ha deleitado a todas las editoras de moda, ofreciendo una alternativa innovadora para los looks de invitada. Desde nuestra redacción de Lifestyle, repasamos los mejores estilismos de la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2023: vestido de escote asimétrico ajustado de Carolina Herrera

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2023. Gtres

La Reina Letizia sorprendió en los Premios Princesa de Asturias 2023 con un vestido midi en oscuro, de escote asimétrico con una sola manga larga y de silueta ligeramente ajustada. El diseño se trata de una creación de Carolina Herrera que favorecía la silueta de la monarca, así como le otorgó esbeltez gracias al fit y el color. Combinó este modelo con zapatos de tacón de escándalo de la firma Aquazzura.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2023: blusa al estilo coqueto en rosa con mangas abullonadas de Juan Vidal

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2023. Zara

En la misma edición, también revolucionó el país con la blusa al estilo más coqueto en rosa empolvado de Juan Vidal. Lo cierto es que, desde entonces, se ha convertido en un básico de fondo de armario gracias a su patrón clásico, pero con el detalle de las mangas abullonadas.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2022: vestido midi con apliques joya 3D de Carolina Herrera

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2022. Gtres

Si hablamos del lookmás icónico de la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias, nos debemos referir al vestido largo con apliques joya en 3D de Carolina Herrera en 2022. No cabe duda de que deslumbró con este diseño de silueta recta y bicolor, que, sobre todo, llamó la atención por el decorativo de la zona superior.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2021: vestido muy 'lady' confeccionado por The 2nd Skin&Co

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2021. Gtres

El año anterior tampoco pasó desapercibida con el vestido más lady de la firma española The 2nd Skin&Co, que nos recuerda al mítico New Look de Dior de 1947. Aunque se trate de una propuesta sobria y clásica, es una de las más favorecedoras al mismo tiempo, gracias a su perfecto ajuste al cuerpo e incorporación del cinturón delgado, así como a su falda vaporosa.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2020: vestido de estampado floral de Carolina Herrera

Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2020. Gtres

Entre todos los looks que la Reina Letizia llevó en los Premios Princesa de Asturias 2020, nos quedamos con este modelo de Carolina Herrera repleto de toques en tendencia: estilo coqueto, estampado floral, mangas francesas y falda de vuelo.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2017: vestido midi en blanco con mucho vuelo y bordados en negro de Felipe Varela

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2017. Gtres

Un diseño bicolor que se convirtió en histórico a causa de la delicadeza y creatividad de Felipe Varela, el diseñador español que vistió en recurridas ocasiones a Letizia en actos oficiales. Se trata de un vestido blanco con bordados en negro, de cuello asiático, mangas de hombro caído, fajín de lentejuelas y falda campana con mucho vuelo.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2019: vestido con lazada en gris con detalles florales de Pertegaz

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2019. Gtres

En 2019 se decantó por el diseñador español Pertegaz con un vestido al más puro estilo royal. Hablamos de un modelo en gris de corte midi, con lazada, mangas ligeramente abullonadas y bordados florales en tonos rojizos.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2017: vestido de escote cruzado de Hugo Boss

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2017. Gtres

Esta vez, se decantó con un vestido al estilo chaqueta de Hugo Boss que, posteriormente, utilizó para un viaje oficial a Marruecos. Es un diseño working en gris, de escote cruzado, mangas francesas y falda de tablas que combinó con zapatos de tacón en rojo para crear un contraste distintivo.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2016: vestido ajustado por encima de las rodillas en 'nude' con bordados en negro de Felipe Varela

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2016. Gtres

En 2016, la Reina Letizia nos mostró su faceta más atrevida con un vestido naked de Felipe Varela, también. Se trata de un modelo de un largo por encima de las rodillas, sin mangas, escote de redondo pronunciado y fit ajustado que protagoniza una base nude con multitud de bordados en negro.

No cabe duda de que todos los looksde la Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias han dejado un sinfín de tendencias que han servido de inspiración en los looks de invitada. Este año, volveremos a cazar todos los detalles de las distintas propuestas que próximamente nos mostrará.